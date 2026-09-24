  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya’da kanlı pusu! “Çingene Ümit” restoranda yüzünden vuruldu Büyük müjde! Emeklilerin hesabına koşulsuz 15 bin TL yatacak! Tuna Nehri’nde sıra dışı keşif: Orduyu donatabilecek demir çubuklar bulundu! 1 ton  hazine gün yüzüne çıktı 5 ülke için alarm zilleri çalıyor! Milyonlarca insanı ilgilendiren büyük göç hazırlığı Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı! Bilim insanlarının hedefi çok daha büyük! Güneş panelini denizin 10 metre altına indirdiler Hilal Kaplan'dan olay İran sözleri: Sermayeyi Gaziantep semalarında harcadılar Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Motorin fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulandı.

#1
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorinin litre fiyatı yeniden 90 lira seviyelerine geriledi. 24 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu.

#2
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE Brent petrolün ateşi düştü, araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

#3
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM Motorinin litresine 5,57 TL indirim geldi. İndirimli tarife perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.

#4
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu.

#5
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

Geçen hafta 100 lirayı aşan motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 90 lira seviyelerine düştü. İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

#6
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

Benzin: 80.40 TL/LT Motorin: 90.90 TL/LT LPG: 34.99 TL/LT

#7
Foto - Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti
Gündem

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti

Mutlak butlan kararından bu yana çift taraflı bir tavır takınarak hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e mavi boncuk dağıtan Ankara B..
Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem

Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye ..
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Nedim Şener paylaştı! Ruhi Çenet olayının perde arkasında dikkat çeken detaylar
Gündem

Nedim Şener paylaştı! Ruhi Çenet olayının perde arkasında dikkat çeken detaylar

Gazeteci Nedim Şener’in sosyal medya hesabından paylaştığı video, Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudileri konu alan çalışmasını yeniden gündeme taş..
Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü!
Gündem

Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, New York’ta katıldığı Atlantic Council panelinde, Türkiye’nin kuzeybatı Suriye’deki askeri üslerine Halk..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!

Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23