Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı!
Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Motorin fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Motorin fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulandı.
İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorinin litre fiyatı yeniden 90 lira seviyelerine geriledi. 24 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE Brent petrolün ateşi düştü, araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM Motorinin litresine 5,57 TL indirim geldi. İndirimli tarife perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.
24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu.
Geçen hafta 100 lirayı aşan motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 90 lira seviyelerine düştü. İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin: 80.40 TL/LT Motorin: 90.90 TL/LT LPG: 34.99 TL/LT
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