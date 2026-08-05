  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor İnternet kullanım oranı yüzde 92,3 oldu Sanal alemde yaşıyoruz Audi'nin en ucuz elektriklisi ortaya çıktı! Özellikleri belli oldu! MKE’den düşmana korku salan canavar: URAN ve BORAN, nokta atışı vuruşlarla ortalığı yıkacak: İşte 18 kilometre menzilli yerli güç O şehirde yaşayanlar nefes alamıyor: Nem oranı yüzde 90! Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor Süper Lig devi resmen çıldırdı! Radara bu defa öyle bir ismi aldılar ki... Altın fiyatları rekor tazeledi: İşte günün çeyrek, gram ve tam altın fiyatı Beyoğlu'nda katliam gibi kaza! 8 araç birbirine girdi yaralılar var!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Petrolde yaşanan düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısı itibariyle ve bugünden geçerli olmak üzere ortalama 1 lira indirim gelmişti. Motorinin litre fiyatı 82 liranın altına inerken bugün araç sahipleri için bir iyi haber daha geldi. İndirim gören motorine yeni bir indirim daha var. Gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak olan indirimin ÖTV kesintisi sonrasında ne kadar olacağı saat 16.00'da netleşecek.

#1
Foto - Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

İran savaşında yaşanan barış havası ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarında büyük düşüşlere yol açtı. Petroldeki düşüşle birlikte Türkiye'de akaryakıt indirimi serisi başladı.

#2
Foto - Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Gece yarısı gelen ve bugün motorin fiyatlarını etkileyen 1 lira 5 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 82 liranın altına geriledi. İstanbul gibi bazı illerde ise tabelada motorinin litresi 80 liraya kadar düştü. İndirim serisine devam eden motorin fiyatlarında bu gece yarısı yeni indirim var. 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak olan indirim ve güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

#3
Foto - Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Motorine petroldeki düşüşe bağlı olarak ilk indirim haberi dün gelmişti. İndirim 6 lira 37 kuruş beklenirken ÖTV kesintisi sebebiyle pompaya sadece 1 lira 5 kuruş yansıdı. Bu yansıma ile birlikte bugün indirimli motorin ve benzin ile LPG fiyatları şöyle:

#4
Foto - Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

İstanbul Avrupa Yakası: Motorin: 80.02 TL Benzin: 67.24 TL, LPG: 33.79 TL İstanbul Anadolu Yakası : Motorin: 80.87 TL Benzin: 67.08 TL, LPG: 33.19 TL Ankara : Motorin: 82.14 TL Benzin: 68.20 TL, LPG: 33.89 TL İzmir : Motorin: 82.42 TL Benzin: 68.50 TL, LPG: 33.79 TL

#5
Foto - Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını düşürünce motorine 24 saat içinde ikinci indirim göründü. İndirim miktarı şimdilik 3 lira 97 kuruş olarak görünüyor. Bu indirim üzerinden ÖTV kesintisi yapılacak. 6 Ağustos perşembe gününden geçerli olacak yeni indirimin net miktarı saat 16.00'da akaryakıt bayilerine gönderilecek fiyat tablosu ile kesinleşecek. Beklenti 3.97 TL'lik indirimden aslan payının ÖTV'ye gideceği yönünde. Kalan tutar gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Çok düşmüş.Yarın geri alırlar
TÜM YORUMLARA GİT
Sonra 'uçağımız neden kayboluyor' diyorlar... O havayolu pilotu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı!
Dünya

Sonra 'uçağımız neden kayboluyor' diyorlar... O havayolu pilotu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı!

Malezya Havayolları'nda görevli 39 yaşındaki bir pilot, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda valizinde uyuşturucu madde bulunması üzer..
Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!
Gündem

Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Ayvalık ve Fener Rum Patrikhanesi'nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek son derece kritik uya..
İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!
Eğitim

İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulacak, Uluslarara..
Real Madrid’den Premier Lig’e transfer! Gonzalo Garcia Fulham’a 5 yıllık imza attı
Spor

Real Madrid’den Premier Lig’e transfer! Gonzalo Garcia Fulham’a 5 yıllık imza attı

Fulham, son olarak Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol santrfor Gonzalo Garcia’yı kadrosuna kattı...
Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur
Gündem

Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur

Açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, televizyon programlarına dikkat çekerek aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Dev..
Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!
Gündem

Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!

Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23