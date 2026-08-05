Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor

Petrolde yaşanan düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısı itibariyle ve bugünden geçerli olmak üzere ortalama 1 lira indirim gelmişti. Motorinin litre fiyatı 82 liranın altına inerken bugün araç sahipleri için bir iyi haber daha geldi. İndirim gören motorine yeni bir indirim daha var. Gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak olan indirimin ÖTV kesintisi sonrasında ne kadar olacağı saat 16.00'da netleşecek.