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Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

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Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

Terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedefleyen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak bilinen yasal düzenlemede en kritik aşamaya geçildi. AK Parti milletvekillerinin tamamının imzasıyla olgunlaştırılan çerçeve kanun teklifi, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı bünyesinde düzenlenen kapalı oturumda milletvekillerine sunuluyor. Terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve toplumsal entegrasyonun yasal bir zemine oturtulmasını amaçlayan tarihi düzenleme, bilgilendirme toplantısının ardından kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına teslim edilecek.

#1
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi tahkim etme" vizyonu doğrultusunda hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için imzalar tamamlandı; AK Parti Grubu basına kapalı toplanarak dev teklifi TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

AK Parti Grubu bugün basına kapalı toplanarak Terörsüz Türkiye yasa teklifini görüşecek. Toplantının ardından teklif, yasalaşma süreci için TBMM Başkanlığına sunulacak. AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak bilinen ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yasal düzenleme çalışmalarında kritik bir aşamaya geldi. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, grubun bugün basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi. Toplantı sonrası teklifin Meclis’e sunulmasıyla yasal süreç başlayacak.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

MİLLETVEKİLLERİ KAPALI OTURUMDA BİLGİLENDİRİLECEK TBMM’de düzenlenecek kapalı grup toplantısında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin içeriği ve izlenecek yol haritası ele alınacak. Toplantıda, teklifin hukuki çerçevesi, terörle mücadeledeki stratejik önemi ve toplumsal entegrasyona dair getirdiği yenilikler hakkında milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapılması planlanıyor.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

İMZA SÜRECİ TAMAMLANDI AK Parti Grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalaması kararı alınan çerçeve kanun teklifi için verilen süre dün saat 17.00’de doldu. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından bugünkü bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

#5
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

#6
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını da 5 Ağustos 2025'te yapmıştı.

#7
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın sunulmasıyla, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta (bugün) yasal adım atılmış olacak.

#8
Foto - Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONUNUN HUKUKİ GÜVENCESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden çıkarma" vizyonu kapsamında hazırlanan teklif; terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin yasal bir zemine oturtulması için gereken idari ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor. Bugünkü toplantıda ayrıca, düzenlemenin Meclis komisyonlarındaki görüşme takvimi ve muhalefet partileriyle yürütülecek muhtemel diyalog zeminine dair görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

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