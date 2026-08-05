Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi viraj: Yasal süreç resmen başlıyor
Terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedefleyen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak bilinen yasal düzenlemede en kritik aşamaya geçildi. AK Parti milletvekillerinin tamamının imzasıyla olgunlaştırılan çerçeve kanun teklifi, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı bünyesinde düzenlenen kapalı oturumda milletvekillerine sunuluyor. Terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve toplumsal entegrasyonun yasal bir zemine oturtulmasını amaçlayan tarihi düzenleme, bilgilendirme toplantısının ardından kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına teslim edilecek.