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Dünya
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Moskova'da asker sokağa indi! Ne var ne yok yığdılar

2020-06-19 12:23:31
Moskova'da asker sokağa indi! Ne var ne yok yığdılar

Rusya'dan çarpıcı kareler geldi.

#1
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.

#2
Foto - 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.

24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.

#3
Foto - Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

#4
Foto - Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti. Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti..

Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti. Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti..

#5
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.

#6
Foto - 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.

24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.

#7
Foto - Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

#8
Foto - Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti.

Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti.

#9
Foto - Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti.

Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti.

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