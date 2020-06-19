2020-06-19 12:23:31 Moskova'da asker sokağa indi! Ne var ne yok yığdılar
Rusya'dan çarpıcı kareler geldi.
Rusya'dan çarpıcı kareler geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.
24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.
Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti. Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti..
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti.
24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.
Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti.
Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23