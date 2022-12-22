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Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

2022-12-22 19:35:52
Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Güney Amerika’da yetişen ve ülkemizde pek bilinmeyen mor patates, rengiyle çok ilgi çekse de, sağlığa olan faydaları daha ilgi çekici. Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patates ‘mor güç’ olarak da biliniyor. Mor patates ayrıca B vitamini, C vitamini, lif, protein ve potasyum bakımından da zengin, kalp krizi riskini azaltır. Normal patatese oranla potasyum dolu olan şifa deposu ve beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip olan mor patatesin sağlığa olan önemli faydalarını açıklıyoruz. Peki, Mor patates hangi hastalıklara iyi gelir? Mor patates ile ne yapılır? Mor patates hangi ülkenin? Mor patatesin faydaları nelerdir? Mor patates tüketimi yararlı mı? Besin değeri ne? İşte mor patates kızartama tarifi ve son dönemlerde popülerleşen mor patates ile ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Mor patates nedir? Mor patates, rengi sebebiyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve tatlılarda kullanılıyor. Mor patates nerede yetişir? Fantastik rengi ve lezzetiyle öne çıkan mor patatesin nerede yetiştiği merak ediliyor. Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor majeste" olarak adlandırılan patates türü, günümüzde ağırlıklı olarak anavatanı Peru ile diğer Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriliyor. Mor patates hangi ülkenin? Latince adı "Dioscorea alata'' olan mor patatesin anavatanının Peru olduğu belirtiliyor. Bazı Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde de yetiştiriliyor. Aroması nedeniyle Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve "tatlı patates" çeşitlerinden biri olan mor patatesin, mor majeste olarak adlandırıldığı da biliniyor.

#2
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

'Mor Majeste' diye adlandırılan mor patates, günümüzde bazı ülkelerde yetişiyor. Antioksidan yüklü, iyi bir kompleks karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor. Mor patates, demir, folik asit, C vitamini, potasyum, B kompleksi, lif içeriği yüksek, mineraller ve karbonhidrat açısından zengindir. İşte mor patatesin faydaları..

#3
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Yüksek besin değerlerine sahip- İyi bir lif kaynağı olan mor patatesler sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı oluyor. * Karaciğer dostu. Patateslerin yüksek nişasta içermesinden dolayı özellikle kilo almak istemeyen kişilerin çok fazla tüketmemesi öneriliyor. Fakat bunun yanında birçok önemli ve tüketilmesi gereken besin içerirler. Mor patatesler karbonhidrat, kalsiyum, C vitamini, demir ve mineral açısından oldukça zenginlerdir. Bu yüzden hem kabukları hem içleri oldukça besleyicidir. Hücreleri koruyor, iyileştiriyor- Mor patatesin, bilinen beyaz patatese oranla yaklaşık dört kat daha fazla antosiyanin içerdiği biliniyor. İçerdiği antosiyaninler sayesinde vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyup, vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Kanserli hücrelerin azalmasında önemli bir rol oynuyor, kan dolaşım sistemini düzenliyor ve hücreleri koruyor. Uzmanlar, antioksidanlar da dahil olmak üzere mor patatesin içeriğindeki bazı besinlerin, kolon ve meme kanseri dahil olmak üzere kanseri önlemeye ve savaşmaya yardımcı olduğunu söylüyorlar. Mor patates ile beslenen kanser hücrelerinin diğer hücrelere oranla daha yavaş büyüdüğü kanıtlanmıştır.

#4
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan mor patates, tansiyonu dengeliyor- Mor patates tüketmek, kan dolaşımını ve tansiyon dengesini düzenliyor. Bunda yüksek miktarda kan basıncını düzenleyici bir besin olan potasyum ve antioksidan içermesinin rolü yüksek. Ayrıca içerdiği besinler kan damarlarınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Sindirim sistemini düzenliyor- Patateslerin lif içeriği pişirme yöntemine ve kabuğunu yiyip yemediğinize göre değişse de, mor patates beyaz patatese oranla daha fazla lif içeriyor. Beslenmenize ekleyeceğiniz lif ise kabızlığı önleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı oluyor. Cildin kalitesini arttırıyor- Mor patates içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildin güzelleşmesini sağlıyor. Yüzde oluşan yaşlanma belirtilerinin görünümünü de azaltıyor. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine iyi geldiği gibi, bu sayede de gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıklarının azalmasında etkin bir rol oynuyor. Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor. Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.

#5
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Mor patates ile ne yapılır? Mor patates son zamanlarda popülaritesi artan besin ürünlerinin başında geliyor. Çeşitli yemek programlarında gördükleri mor patates, vatandaşları meraklandırdı. Mor patates ile ne yapılır? sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Mor patates, ilginç rengiyle dikkat çekiyor. Renk ve tat verici olarak kullanılabilen mor patates, gelecekte sabah kahvaltılarının vazgeçilmezine dönüşebilir. Zira marmelat haline getirilen mor patates, tıpkı fındık ezmesi veya bal gibi ekmeğin üzerine sürülerek tüketilebiliyor. Mor patates ile ne yapılır? sorusunu cevabı bununla sınırlı değil. Fırında pişirilebilen ve haşlaması yapılabilen mor patates, değişik bir hamur rengi elde etmek için kullanılabiliyor. Hamura bir miktar eklenen mor patates, muhteşem renge sahip börek ve çörekler yapmayı mümkün kılıyor. Bazı hamur işlerinin yanı sıra salata ve dondurma gibi ürünlerde de mor patatesi kullanmak mümkün.

#6
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Mor Patates Kızartması Tarifi- Malzemeler: 1 kg mor tatlı patates, 2 yemek kaşığı yağ, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı Tuz, Yapılışı: Fırını 180 derecede ısıtın. Patatesleri iyice yıkayın, kurulayın ve eşit büyüklükte çubuklar halinde dilimleyin. Kızartmaları sıvı yağ, nişasta ve tuza bulayın. İsteğe bağlı: Her şeyi büyük bir plastik torbaya ekleyin, kapatın ve eşit şekilde kaplamak için iyice çalkalayın. Fırın tepsisine yayın ve çıtır çıtır ve yumuşayana kadar 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve tadına bakmak için daha fazla tuz atın. Tahin sos ile birlikte servis edebilirsiniz. Mor Patates Besin Değeri; Kalori: 93, Yağ: 0 gr, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 7 mg, Karbonhidrat: 20 gr, Lif: 1g, Şeker: 0 gr, Protein: 3 g.

#7
Foto - Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Fırında mor patates tarifi: Patatesin yapılışı: Fırını 200°C'ye ısıtın. Birkaç mor tatlı patatesi iyice yıkayın ve bir bulaşık beziyle kurulayın. Tepsiye dizip fırına verin ve büyüklüğüne göre 30-45 dakika pişirin. 30 dakikada ortasına çatal batırarak kontrol edin. Yumuşak olmalılar.

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