Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan mor patates, tansiyonu dengeliyor- Mor patates tüketmek, kan dolaşımını ve tansiyon dengesini düzenliyor. Bunda yüksek miktarda kan basıncını düzenleyici bir besin olan potasyum ve antioksidan içermesinin rolü yüksek. Ayrıca içerdiği besinler kan damarlarınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Sindirim sistemini düzenliyor- Patateslerin lif içeriği pişirme yöntemine ve kabuğunu yiyip yemediğinize göre değişse de, mor patates beyaz patatese oranla daha fazla lif içeriyor. Beslenmenize ekleyeceğiniz lif ise kabızlığı önleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı oluyor. Cildin kalitesini arttırıyor- Mor patates içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildin güzelleşmesini sağlıyor. Yüzde oluşan yaşlanma belirtilerinin görünümünü de azaltıyor. Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine iyi geldiği gibi, bu sayede de gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıklarının azalmasında etkin bir rol oynuyor. Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor. Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.