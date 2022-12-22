2022-12-22 19:35:52 Mor patates nerede yetişir, nasıl yenir? Vitamin deposu: Mor patatesin faydaları, besin değeri ve kızartması tarifi
Güney Amerika’da yetişen ve ülkemizde pek bilinmeyen mor patates, rengiyle çok ilgi çekse de, sağlığa olan faydaları daha ilgi çekici. Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patates ‘mor güç’ olarak da biliniyor. Mor patates ayrıca B vitamini, C vitamini, lif, protein ve potasyum bakımından da zengin, kalp krizi riskini azaltır. Normal patatese oranla potasyum dolu olan şifa deposu ve beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip olan mor patatesin sağlığa olan önemli faydalarını açıklıyoruz. Peki, Mor patates hangi hastalıklara iyi gelir? Mor patates ile ne yapılır? Mor patates hangi ülkenin? Mor patatesin faydaları nelerdir? Mor patates tüketimi yararlı mı? Besin değeri ne? İşte mor patates kızartama tarifi ve son dönemlerde popülerleşen mor patates ile ilgili tüm detaylar...