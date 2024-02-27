MMU Kaan'dan sonra Türkiye'ye bir müjde daha! Küllerinden doğan o şirket duyurdu: Yeni uçak yapıyoruz

O dönem itibarıyla alınan stratejik kararla Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikası Türkiye'de 1926 yılında kuruluyor. 1950 yılında Marshall yardımları sebebiyle Amerika'nın yeni dünya düzenindeki plan ve projesi çerçevesinde uçak üretimi tamamlanıyor, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi'ne dönüşüyor. Ancak Kayseri için TOMTAŞ anlam içermeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde bakım merkeziyle beraber oradaki atölyeler ve devam eden faaliyetler aslında Kayseri'nin mevcuttaki sanayisinin temel taşını oluşturuyor. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde, Orta Sanayi ve Eski Sanayi'deki birçok işletmemiz, oradaki ustalarımız hep TOMTAŞ ve hava ikmalden yetişen ustalarımız. İnşallah 21. yüzyılda da TOMTAŞ, geleceğin Kayseri'sinin, geleceğin Türkiye'sinin önemli temel taşlarından bir tanesi olacak. 21. yüzyılda TOMTAŞ, gelişen Kayseri sanayisinin öncü kuruluşu olacak. Nasıl ki 100 sene önce Kayseri'de başlayan bu faaliyet Kayseri'de birçok ilke ve yeniliğe imza attı, bundan sonraki süreçte de havacılık ve savunma sanayiinde TOMTAŞ ve TOMTAŞ bünyesindeki başarı hikayesinde ortaya çıkacak yeni kuruluşlar ve bu tecrübe şehrimizi 21. yüzyıla taşıyacak" ifadelerini kullandı.