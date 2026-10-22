CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı
CHP’li İBB yönetiminin vurdumduymazlığı ve sorumsuzluğu, İstanbullunun günlük yaşamını işkenceye çevirmeye devam ediyor. Haftalardır bozulan yürüyen merdivenlere ve asansörlere tek bir çivi dahi çakmayan, bakımları tamamen aksatan CHP’li İBB yönetimi yüzünden Haramidere metrobüs durağında engelli bir kadın mahsur kaldı. Günlerdir tamir edilmeyen asansörün sebep olduğu mağduriyeti yine vicdan sahibi vatandaşlar engelli kadını sırtlarında taşıyarak çözdü!