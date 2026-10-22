CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

YAŞLI KADINI VATANDAŞLAR TAŞIDI: Mağdur olan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zor durumda kalan kadın, duyarlı vatandaşların yardımıyla merdivenlerden yukarı taşınarak duraktan çıkarılabildi. Yaşanan olay, engelli ve yaşlı bireylerin toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmesinde asansör ve yürüyen merdivenlerin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.