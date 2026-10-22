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CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

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CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

CHP’li İBB yönetiminin vurdumduymazlığı ve sorumsuzluğu, İstanbullunun günlük yaşamını işkenceye çevirmeye devam ediyor. Haftalardır bozulan yürüyen merdivenlere ve asansörlere tek bir çivi dahi çakmayan, bakımları tamamen aksatan CHP’li İBB yönetimi yüzünden Haramidere metrobüs durağında engelli bir kadın mahsur kaldı. Günlerdir tamir edilmeyen asansörün sebep olduğu mağduriyeti yine vicdan sahibi vatandaşlar engelli kadını sırtlarında taşıyarak çözdü!

#1
Foto - CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

CHP’li İBB yönetiminin ilgisizliği ve hizmet üretmeyen vurdumduymaz tavrı, megakentin en hayati noktalarını felç etti. Günlerdir bozulan yürüyen merdivenleri ve arızalı asansörleri tamir ettirmekten aciz kalan CHP’li İBB yönetimi, vatandaşı kaderine terk etmiş durumda. Haftalar geçmesine rağmen bakımı yapılmayan ve atıl halde bekletilen mekanik sistemler yüzünden toplu taşıma durakları adeta çile merkezine dönüştü.

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Foto - CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

HAFTALARDIR TAMİR EDİLMEYEN ASANSÖR ENGELLİ VATANDAŞI VURDU Skandalın son adresi Esenyurt Haramidere metrobüs durağı oldu. CHP’li İBB yönetiminin haftalardır arızalı olmasına rağmen dönüp bakmadığı, tamirini tamamen ihmal ettiği asansör yüzünden tekerlekli sandalyedeki engelli ve yaşlı bir kadın durakta çaresizce mahsur kaldı. Esenyurt Haramidere metrobüs durağında asansörün arızalanması nedeniyle engelli ve yaşlı bir kadın durakta mahsur kaldı. Çevredeki insanların yardımıyla merdivenlerden yukarı çıkartılan kadının o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul genelinde toplu ulaşımda yaşanan sorunlar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

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Foto - CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

Sık sık bozulan ve alev alan otobüsler ile aksayan metrobüs seferlerinin ardından, ulaşım krizi duraklardaki alt yapı sistemlerine de yansıdı. Kent genelindeki durak ve istasyonlarda yer alan yürüyen merdiven ile asansörlerin sık sık arızalanması ulaşımı çileye dönüştürüyor.

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Foto - CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

ASANSÖR ARIZALANDI: ENGELLİ KADIN DURAKTA MAHSUR KALDI: Esenyurt Haramidere metrobüs durağında yaşanan son olay, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Durağa ulaşımı sağlayan asansörün arızalanması üzerine engelli ve yaşlı bir kadın durakta mahsur kaldı.

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Foto - CHP’li İBB’nin arızalı asansörleri skandala yol açtı! Engellinin çilesini halk sırtladı

YAŞLI KADINI VATANDAŞLAR TAŞIDI: Mağdur olan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zor durumda kalan kadın, duyarlı vatandaşların yardımıyla merdivenlerden yukarı taşınarak duraktan çıkarılabildi. Yaşanan olay, engelli ve yaşlı bireylerin toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmesinde asansör ve yürüyen merdivenlerin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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