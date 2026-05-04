MKE dengeleri sarsacak 3 yeni silahı Türkiye'ye açıkladı: Biri vurup yer değiştiriyor, diğeri hendekleri ezip geçiyor

MKE'den yapılan açıklamaya göre; sahada başarısını kanıtlayan BORAN obüsünden elde edilen mühendislik birikimi ve tecrübeyle geliştirilen 105 milimetre URAN araç üstü obüs ilk kez SAHA 2026’da sergilenecek. URAN, BORAN’ın sahadaki güvenilirliği ve ateş gücünü 4×4 mobil platformla birleştirerek en zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteğini aynı yapıda sunmayı hedefliyor. MKE tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemi entegre edilen 105 milimetre URAN silah sistemi, dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri başarıyla vurabiliyor. Modern muharebe sahasının 'vur-yer değiştir' konseptine uygun olarak tasarlanan sistem, özellikle hızlı reaksiyon gerektiren görevler için önemli avantaj sağlıyor.