MKE dengeleri sarsacak 3 yeni silahı Türkiye'ye açıkladı: Biri vurup yer değiştiriyor, diğeri hendekleri ezip geçiyor

MKE tarafından geliştirilen ATTİLA 155 milimetre araç üstü obüs, modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu çözümü olarak öne çıkıyor. Güçlü gövde yapısı ve yüksek performanslı motoru sayesinde zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti sunan sistem, kısa sürede mevzilenme imkanı sağlıyor ve hedeflere yönelik atış görevlerini yüksek etkinlikle icra edebiliyor. 52 kalibre 155 milimetre namluya sahip ATTİLA, dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 adet mühimmat ve 3 adet aydınlatma/sis mermisi taşıma kapasitesi ile sahada kesintisiz görev yapabilme kabiliyetine sahip. ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs sistemi, MKE’nin mobil topçu çözümlerindeki mühendislik yetkinliğini yansıtan önemli bir platform olarak SAHA 2026 kapsamında ilk kez sergilenecek.