  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
MİT'ten şok hamle! Ne olduğunu anlayamadı, korumalarıyla öldürüldü

2021-06-06 16:40:22
MİT'ten şok hamle! Ne olduğunu anlayamadı, korumalarıyla öldürüldü

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz devam ediyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı. 18 Mayıs günü, MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

#1
Foto - Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da sözde tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DAEŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da sözde tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DAEŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

#2
Foto - Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yaptı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yaptı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

#3
Foto - Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

Abdullah Ağar: En büyük balığı avladık
Gündem

Abdullah Ağar: En büyük balığı avladık

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, MİT tarafından düzenlenen Mahmur operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
13 yaşındaki Türkmen gencin annesi PKK vahşetini böyle anlattı: Cesedini kapıya attılar
Gündem

13 yaşındaki Türkmen gencin annesi PKK vahşetini böyle anlattı: Cesedini kapıya attılar

Terör örgütü PKK, Türkmenleri zorla silah altına alıyor. 13 yaşındaki Türkmen Uday'ın annesi, oğlunu 2 buçuk sene her yerde aradığını, en so..
Bakan müjdeyi verdi! 'Yeni bir kuyu...'
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi! 'Yeni bir kuyu...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yeni bir müjdeyi daha açıkladı. Bakan Dönmez, "Bu yıl yeni bir sahada kuyu açabiliri..
Israrı felaketi olan İbo Show’da gerçeği açıkladı! ‘Evladım’ dediği Rıza Zarrab’ın…
Medya

Israrı felaketi olan İbo Show’da gerçeği açıkladı! ‘Evladım’ dediği Rıza Zarrab’ın…

Dansöz taktiğiyle geçtiğimiz haftalarda zirveye oynamaya çalışan ve izlenme oranlarını tutturamayan İbo Show'un son yayınlanan bölümünde İbr..
Emeklilik hayali kuranlar bu haberi bekliyordu! Müjde geldi
Ekonomi

Emeklilik hayali kuranlar bu haberi bekliyordu! Müjde geldi

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen borç yapılandırma kanunu ile Bağ-Kur'lu vatandaşların da emekliliklerine dair yeni..
Meral Akşener teklifini sundu! Muhalefette HDP krizi
Siyaset

Meral Akşener teklifini sundu! Muhalefette HDP krizi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde muhalefetin ortak aday planını ve Meral Akşener'in HDP restini işledi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay