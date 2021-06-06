2021-06-06 16:40:22 MİT'ten şok hamle! Ne olduğunu anlayamadı, korumalarıyla öldürüldü
Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz devam ediyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı. 18 Mayıs günü, MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.