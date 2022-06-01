MİT'ten Rus suikast timine operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

HÜCRE ÜYESİ ESKİ RUS POLİSİ ÇIKTI Elde edilen bilgilere göre; bu hücrenin başında Rusya Federasyonu vatandaşı Khamzat Dokuev bulunuyordu. MİT, Dokuev'in 2014 yılında suikast girişiminde bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Daha önce "Iusupov" ve "Dadaev" soy isimlerini kullanarak ülkemize giren ve 2015'de casusluk faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilen Khamzat, bu sefer Dokuev ismini kullanarak oluşturduğu kimlikle beraberindeki iki Rus vatandaşı eski polis Muslım Amırıev ve Badurdın Kımıev ile geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptı. 3 HEDEFTEN 2'Sİ TÜRKİYE'DE İKAMET EDİYORDU 2011 yılından beri yurda 74 kez giriş çıkış kaydı olan Dokuev'in 3 farklı soy isim kullandığı belirlendi. Şebekenin hedefinde ise Rus devletini dolandırdığı iddia edilen ve Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan 3 Rus vatandaşı vardı. İddiaya göre bu isimlerden 2'si Türkiye'de bulunuyordu.