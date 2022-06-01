MİT'ten Rus suikast timine operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

3'Ü OTELDE GÖZALTINA ALINDI MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine düğmeye basarak geçtiğimiz aylarda Khamzat Dokuev liderliğindeki 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin Fatih'te kaldığı otele operasyon düzenledi. İlk etapta gözaltına alınan 6 şüphelinin dijital materyallerine el konuldu. Şüphelilerin suikast amacıyla Türkiye'ye geldikleri, Rusya tarafından aranan iki üst düzey Rus yetkilisinin Türkiye'deki adreslerine ilişkin araştırmada bulunduğu saptandı. YEREL İSTİHBARAT 'YALNIZ KURT'TAN Gözaltına alınan 6 kişi arasında, şebekeye Türkiye'deki faaliyetlerinde yardımcı olduğu tespit edilen Ahmet İdigov, 'Yalnız Kurt' kod isimli Suat Çoşkun ve bir kamu kuruluşunda görevli K.A.'nın olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bu 3 şüpheliden Çoşkun'un, Dokuev liderliğindeki şebekeye Rus devletini dolandıran kişileri bulabilmesi için yardımcı olduğu belirlendi. Toplam 6 şüpheli de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.