MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı, havaya uçuruldu!

Olayda PKK'nın Sincar'daki tepe isimlerinden Said Hasan ile yakın koruması ve aynı zamanda yeğeni olan İsa Xwededa'nın da aralarında bulunduğu beş terörist öldürüldü. Sincar'da yaşayan Ezidi çocuklarının zorla silahaltına alınması ve örgüte destek vermeyenlerin sürgüne, göçe zorlandığı Sincar'da birçok kanlı saldırının planlayıcısı olan Said Hasan, son olarak burada yardımcıları olan 10 Milyon lira para ödüllü Kırmızı kategoride aranan Vahiyettin Karay ile 3 Milyon lira para ödülü Mavi kategoride aranan Hüseyin Acar'la birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Karay daha sonra gönderildiği Van'ın Çatak İlçesinde, terörist Acar ise Hatay'ın Amanos dağlarında geçen yıl öldürülmüştü.