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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı, havaya uçuruldu!

2021-08-16 21:22:12
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı, havaya uçuruldu!

Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

#1
Foto - PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu

PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından terör örgütüne bir ağır darbe daha vuruldu.

#2
Foto - Terör örgütünün Sincar'daki büyükbaşlarından Said Hasan öldürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar kentindeki faaliyetlerini mercek altına alan MİT yine nefes kesen ve filmlere taş çıkartacak bir operasyona imza attı.

Terör örgütünün Sincar'daki büyükbaşlarından Said Hasan öldürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar kentindeki faaliyetlerini mercek altına alan MİT yine nefes kesen ve filmlere taş çıkartacak bir operasyona imza attı.

#3
Foto - DEAŞ'ın Sincar'ı işgalini bahane ederek ABD desteğiyle Kandil'den buraya yerleşen PKK'lı teröristler kentin DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse Bölgesel Kürt yönetiminin

DEAŞ'ın Sincar'ı işgalini bahane ederek ABD desteğiyle Kandil'den buraya yerleşen PKK'lı teröristler kentin DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse Bölgesel Kürt yönetiminin "Kenti terk edin" çağrılarına rağmen buradaki faaliyetlerini sürdürdü.

#4
Foto - Askeri ve siyasi ideolojik eğitim kamplarına her geçen gün yenisini eklemekle kalmayan terör örgütü buradan eleman devşirip Kandil'e ve Irak'taki kamplara eleman gönderdi.

Askeri ve siyasi ideolojik eğitim kamplarına her geçen gün yenisini eklemekle kalmayan terör örgütü buradan eleman devşirip Kandil'e ve Irak'taki kamplara eleman gönderdi.

#5
Foto - Terör örgütünün tüm bu faaliyetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca sıkı mercek altına alındı. PKK'lı teröristler başta Türkiye'nin haklılığını maskelemek ve dünya kamuoyunun tepkisini çekmemek için tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar'da da PKK ismi yerine YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) adını kullanmaya başladı ve bu isim altında PKK'nın bütün faaliyet alanını genişletmeyi hedefledi.

Terör örgütünün tüm bu faaliyetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca sıkı mercek altına alındı. PKK'lı teröristler başta Türkiye'nin haklılığını maskelemek ve dünya kamuoyunun tepkisini çekmemek için tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar'da da PKK ismi yerine YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) adını kullanmaya başladı ve bu isim altında PKK'nın bütün faaliyet alanını genişletmeyi hedefledi.

#6
Foto - MİT ADIM ADIM İZLEDİ - Dün PKK'nın silahlı terör eylemlerine başlamasının yıldönümü nedeniyle Sincar'ın Kuzeybatısındaki terörist kampında sivil köylüleri de silah zoruyla toplayan teröristler bir dizi kutlama ve etkinlik gerçekleştirdi. Sivilleri kamp alanına taşıyarak olası hava harekâtlarını engellemeye çalışan teröristler 15 Ağustos etkinliklerini gerçekleştirdiği sırada MİT terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Irak uyruklu Said Hasan'ı yakın takibe aldı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ - Dün PKK'nın silahlı terör eylemlerine başlamasının yıldönümü nedeniyle Sincar'ın Kuzeybatısındaki terörist kampında sivil köylüleri de silah zoruyla toplayan teröristler bir dizi kutlama ve etkinlik gerçekleştirdi. Sivilleri kamp alanına taşıyarak olası hava harekâtlarını engellemeye çalışan teröristler 15 Ağustos etkinliklerini gerçekleştirdiği sırada MİT terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Irak uyruklu Said Hasan'ı yakın takibe aldı.

#7
Foto - NOKTA OPERASYON - Buradaki bin 500 silahlı teröristten sorumlu tek kişi olan azılı terörist Said Hasan'ın korumalarıyla kamp alanındaki etkinlikten ayrılıp korumalarıyla birlikte iki sivil araçla hareket ettiğine dair alınan sinyal istihbaratı ve yerel saha istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sincar çarşı yolunda hareket halindeki iki zırhlı araca TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta harekât düzenlendi.

NOKTA OPERASYON - Buradaki bin 500 silahlı teröristten sorumlu tek kişi olan azılı terörist Said Hasan'ın korumalarıyla kamp alanındaki etkinlikten ayrılıp korumalarıyla birlikte iki sivil araçla hareket ettiğine dair alınan sinyal istihbaratı ve yerel saha istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sincar çarşı yolunda hareket halindeki iki zırhlı araca TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta harekât düzenlendi.

#8
Foto - YAKIN KORUMASI OLAN YEĞENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ - Saat 12.10'da Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla düzenlenen operasyonda hedef alınan iki araç tam isabetle vuruldu.

YAKIN KORUMASI OLAN YEĞENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ - Saat 12.10'da Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla düzenlenen operasyonda hedef alınan iki araç tam isabetle vuruldu.

#9
Foto - Olayda PKK'nın Sincar'daki tepe isimlerinden Said Hasan ile yakın koruması ve aynı zamanda yeğeni olan İsa Xwededa'nın da aralarında bulunduğu beş terörist öldürüldü. Sincar'da yaşayan Ezidi çocuklarının zorla silahaltına alınması ve örgüte destek vermeyenlerin sürgüne, göçe zorlandığı Sincar'da birçok kanlı saldırının planlayıcısı olan Said Hasan, son olarak burada yardımcıları olan 10 Milyon lira para ödüllü Kırmızı kategoride aranan Vahiyettin Karay ile 3 Milyon lira para ödülü Mavi kategoride aranan Hüseyin Acar'la birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Karay daha sonra gönderildiği Van'ın Çatak İlçesinde, terörist Acar ise Hatay'ın Amanos dağlarında geçen yıl öldürülmüştü.

Olayda PKK'nın Sincar'daki tepe isimlerinden Said Hasan ile yakın koruması ve aynı zamanda yeğeni olan İsa Xwededa'nın da aralarında bulunduğu beş terörist öldürüldü. Sincar'da yaşayan Ezidi çocuklarının zorla silahaltına alınması ve örgüte destek vermeyenlerin sürgüne, göçe zorlandığı Sincar'da birçok kanlı saldırının planlayıcısı olan Said Hasan, son olarak burada yardımcıları olan 10 Milyon lira para ödüllü Kırmızı kategoride aranan Vahiyettin Karay ile 3 Milyon lira para ödülü Mavi kategoride aranan Hüseyin Acar'la birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Karay daha sonra gönderildiği Van'ın Çatak İlçesinde, terörist Acar ise Hatay'ın Amanos dağlarında geçen yıl öldürülmüştü.

#10
Foto - Terörist Said Hasan (sağda) ve 3 yıl önce aynı tarihte öldürülen İsmail Özden (solda)

Terörist Said Hasan (sağda) ve 3 yıl önce aynı tarihte öldürülen İsmail Özden (solda)

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