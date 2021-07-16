2021-07-16 09:11:46 MIT’nin 50 yıl önceki tahmini korkuttu! Tarih verildi… Yeni sonuçlar
ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, 1972’de insanlığın çevresel ve toplumsal zararları dikkate almadan ekonomik büyüme arayışının, 21. yüzyılın ortalarında insanlığın çöküşüne yol açacağını öngördü. Yeni bir çalışma ise bu durumun 2040’ta gerçekleşeceğini ortaya koydu. Araştırmacıların belirttiğine göre bu durum, ekonomik büyümede yaşam kalitesinde, gıdaya erişimde ve nüfus artışında hızlı bir düşüş olarak ortaya çıkacak.