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MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

2023-12-03 07:49:32
MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 2013-2016 yılları arasında istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan bir personelin FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. MİT'te görev yaptığı süre içerisinde FETÖ'ye özellikle teşkilatın PKK ile ilgili faaliyet konularını paylaştığı itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkan örgüt üyesinin, ayrıca 2012 yılında örgüt tarafından KPSS cevaplarının verildiği, 2011 yılında ise KPDS cevaplarının paylaşıldığı belirlendi. Örgütün MİT içerisine sızarak teşkilatın işleyişi ve özellikle PKK operasyonlarını paylaşan üyesi yargılandığı mahkeme tarafından 23 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.

#1
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 2013-2016 yılları arasında istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan bir personelin FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında itirafçılık hükümlerinden faydalanmak isteyen örgüt üyelerinin beyanlarıyla MİT içerisine sızmış bir personeli açığa çıkardı. 2013-2016 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatında istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan Fatih K., teşkilatın araştırmaları sonrası 2016 yılında MİT'ten uzaklaştırıldı.

#2
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

FETÖ'NÜN MİT'E SIZAN ELEMANI Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Fatih K., hakkında 'Siyasal ve Askeri Casusluk' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

#3
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

Tutuklu olarak yargılanan Fatih K., hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'den itirafçı olan 3 kişinin beyanlarının bulunduğuna yer verildi. Beyanlarda ilk olarak Fatih K.'nın memleketinde örgüte ait dershanelerde öğrenim gördüğünü daha sonra MİT'in eğitim sürecinde karşılaştıkları anlatıldı.

#4
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

KOD ADI: YAVUZ Bir başka itirafçı beyanında Fatih K.'nın örgüt içerisinde kod adının Yavuz olduğu, 2013 yılında MİT'e girmek için girdiği eğitimde FETÖ evlerinde kaldığı, kendisinden sorumlu kişinin kod adının Şeref olduğu belirtildi. Beyanda Fatih K.'nın örgüte bağlılığının tam olduğu o dönem evlenmek istediği kadının FETÖ'nün üniversitesinde okuduğu için kurumda sorun çıkmaması adına evliliği ertelediğine dikkat çekildi.

#5
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

FETÖ'YE MİT'İN PKK FAALİYETLERİNİ AKTARDI MİT'e girdikten sonra eşinin örgüt bağlantılı çıkması nedeniyle MİT'ten uzaklaştırılan Fatih K.'nın kuruma dava açtığı bu davayı da yine Sadık kod isimli örgüt üyesinin takip ettiği anlatılan iddianamede, MİT'te çalıştığı süre içerisinde kurumun faaliyetleri, çalışanlar hakkında bilgi ve belge konusunda örgüte bilgi aktarımı yaptığı anlatıldı. Bir itirafçı Fatih K.'nın özellikle FETÖ'ye MİT'in PKK ile ilgili faaliyetleri konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunduğunu çalışma evlerine belge ve bilgi getirdiğini söyledi.

#6
Foto - MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

23 YIL 1 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ 2011 yılında örgüt tarafından kendisine verilen KPDS cevap anahtarıyla sınava giren Fatih K., aldığı sonuçla MİT'e girerken 2012 yılında ise örgütün çalışma evlerinde bu kez KPSS cevap anahtarı paylaşıldı. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt üyesi yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 23 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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