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MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

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AA Giriş Tarihi:

MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

#1
Foto - MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

#2
Foto - MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

#3
Foto - MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

#4
Foto - MİT ve emniyet FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon yaptı! Şüphelilerin tamamı yakalandı

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

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