MİT, İran gizli servisini rezil rüsva etti! Türkiye’de, o isim için harekete geçtiler, ancak bin pişman oldular! 9 kişilik suikast hücresi o ismi izlerken, MİT de onları izliyormuş

'İZLEYEN'İ İZLEYEN MİT EKİBİ SABAH'ın Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in geçtiğimiz yılın tam da bu zamanlarında (11 Aralık 2022) yayınlanan önemli bir haberi vardı. 'İsrailli işadamına suikastı MİT engelledi' başlıklı bir haberdi bu. Habere göre Kasım 2020'de İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade suikastına misilleme için Tahran, aynı zamanda Türk vatandaşı da olan İsrailli işadamı Yair Geller'i hedefe koydu. Buna göre İran gizli servisi MOİS'in 9 kişilik suikast hücresi, Türkiye'de yaşayan İsrailli işadamı Yeir Geller'i fiziki takibe aldı. Onlar Geller'i izlerken, MİT de onları izliyordu. Sonuçta MİT, İran'ın suikast operasyon planını Mossad'a bildirdi, Yeir Geller MİT'in bilgisi dâhilinde tahsis edilen bir 'safe house'a (güvenli ev) yerleştirildi ve İran'ın suikast hücresi de çökertildi. Yair Geller, havacılık-savunma sanayii, teknoloji, yazılım ve CNC tezgâhları üreten bir şirketin sahibiydi. Dolayısıyla İran tarafından boşuna hedef seçilmemişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Geller'i güvenlik protokolleri gereğince Tel Aviv'de yaşamaya davet etti. Ancak hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olan işadamı Geller, örnek bir tavırla İstanbul'u çok sevdiğini belirterek bu daveti kabul etmedi. Yani Türkiye'yi terk etmedi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ötürü fikri değişip de ülkesine döndü mü bilmiyorum, ama nihayetinde Geller, Türkiye'yi ülkesi gibi güvenli görmüş ve burada kalmıştı.