2023-12-11 16:32:03 MİT, İran gizli servisini rezil rüsva etti! Türkiye’de, o isim için harekete geçtiler, ancak bin pişman oldular! 9 kişilik suikast hücresi o ismi izlerken, MİT de onları izliyormuş
Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, Osmanlı döneminde Yahudi istihbarat örgütü NİLİ'nin faaliyetleri ve bu yapının İsrail istihbarat servisleri Mossad ve Shin Bet ile olan bağlantılarını masaya yatırdı. Yazısında ayrıca, MİT'in, İran istihbarat servisi MOİS tarafından planlanan bir suikast girişimini nasıl engellediğini gözler önüne seren Ünlü, şunları kaydetti: “(…) Türkiye'yi en iyi tanıyan kavimlerden biri, hatta birincisi Yahudilerdir. İsrail'in gizli servisi Mossad da, dünyada MİT'in yetenek, tecrübe ve hassasiyetlerini en iyi bilen gizli servislerin başında gelir. Bu yazıda daha önce gündeme getirdiğim İsrail'in gizli suikast timi (NİLİ) vakası üzerinden İsrail hücrelerinin muhtemel akıbetini resmetmeye çalışacağım.