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MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

2024-01-20 13:08:21
MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gizli görevlerde kullandığı cihazlar Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ''Temas İstanbul'' sergisiyle ziyaretçilere açıldı. Sergide, robot kravatlar, gizli kameralar, tuğlalara gizlenmiş kameralar, ayakkabı topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları var. 19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen sergi Pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

#1
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

MİT bu yıl Bu yıl kuruluşunun 97'nci yılını kutluyor. Bu yıla özel Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi AKM'de açıldı. 11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm var.

#2
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Sergide MİT'in tarihsel sürecinde kullanılan eşyalar ve görsel anlatım dili kullanılarak kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve tarih içerisinde ki dijital dönüşümü anlatan bölümler var.

#3
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Öte yandan sergide Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın hologramı dikkat çekti. Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergi hakkında bilgi veriyor.

#4
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Serginin Küratörü Zihni Tümer, "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş. Bu bizi şöyle bir noktaya getirdi, 2013 yılından beri toparlanan, derlenen arşiv bölümü ve sürekli bir heyecanla dışarı çıkma arzusu, kendisini anlatma arzusunda 2018 yılında Ankara'da 'Temas' adıyla bir sergi yapıldı.

#5
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Sergilenen objelerin bir dama odasının içerisine konduğunu söyleyen Tümer, ziyaretçilerin en çok film ve dizide yer alan objelerin görebileceğini söyledi. Tümer, "Yine burada kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesneyi bir arada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

Pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergi ziyaretçilerini bekliyor.

#8
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

#9
Foto - MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar

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