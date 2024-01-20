2024-01-20 13:08:21 MİT, gizli silahlarını halka açtı! İlk defa göreceksiniz! İşte o silahlar
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gizli görevlerde kullandığı cihazlar Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ''Temas İstanbul'' sergisiyle ziyaretçilere açıldı. Sergide, robot kravatlar, gizli kameralar, tuğlalara gizlenmiş kameralar, ayakkabı topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları var. 19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen sergi Pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.