MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

MINI, 2024 yılında yeni elektrikli otomobil modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Şubat ayında yeni Countryman modeli çıkarılacak ve yaz aylarında elektrikli MINI Cooper da piyasada olacak. Yeni Countryman modeli, içten yanmalı ve elektrikli motorları bir arada sunacak. MINI Cooper ise tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilecek ve 135 kW ile 160 kW arasında güç üretecek. Ayrıca, MINI Aceman için de lansman tarihi belirlendi ve Ocak 2025'te piyasada olacak. MINI, elektrikli otomobillerin geleceği için hazırlıklarına devam ediyor.