  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
13
MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

2023-03-09 00:50:59
MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

MINI, 2024 yılında yeni elektrikli otomobil modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Şubat ayında yeni Countryman modeli çıkarılacak ve yaz aylarında elektrikli MINI Cooper da piyasada olacak. Yeni Countryman modeli, içten yanmalı ve elektrikli motorları bir arada sunacak. MINI Cooper ise tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilecek ve 135 kW ile 160 kW arasında güç üretecek. Ayrıca, MINI Aceman için de lansman tarihi belirlendi ve Ocak 2025'te piyasada olacak. MINI, elektrikli otomobillerin geleceği için hazırlıklarına devam ediyor.

#1
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

MINI, 2024 yılında elektrikli Countryman ve Cooper modellerini tanıtmayı planlıyor. Bu modelleri ise Aceman takip edecek.

#2
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Benzinli ve dizel otomobiller her ne kadar hayatımızda oldukça büyük yer kaplıyor olsalar da, elektrikli araçlar yakın zamanda onların yerini alacak. Birçok üretici de elektrikli modellere ağırlık vermiş durumda. Şimdiye kadar sadece Cooper SE modeli ile elektrikli araç sektöründe yer alan MINI ise elektrikli model sayısını artırma niyetinde.

#3
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

MINI, yaptığı açıklama ile yeni elektrikli otomobil modelleri hakkında bilgi verdi. Şirket buna göre yeni Countryman modelini 2024 yılının Şubat ayında piyasaya sürecek. Diğer yandan elektrikli yeni MINI Cooper da yine 2024 yılının yaz aylarında bizlerle olacak.

#4
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

İngiliz üretici, Countryman modelinin yeni neslinde içten yanmalı ve elektrikli motorları bir arada sunacak. Almanya’nın Leipzig kentinde üretilmesi planlanan yeni Countryman’in elektrikli versiyonu hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak yeni modelin platform kardeşi olan BMW iX1 ile aynı düzene sahip olması beklenebilir.

#5
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Diğer yandan elektrikli MINI Cooper ise Countryman’in tersine kendi platformuna sahip olacak.

#6
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Elektrikli modeller için üretilmiş bir altyapı üzerinde yükselecek olan yeni MINI Cooper, Çinli Great Wall şirketi ile birlikte geliştiriliyor. Bir süredir testleri devam eden model hakkında ise iddialar gelmeye devam ediyor.

#7
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Gelen bilgilere göre yeni elektrikli MINI Cooper, 135 kW ile 160 kW arasında bir güce sahip olacak.

#8
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Ayrıca elektrikli hatchback modelde 40 kWh ve 54 kWh’lik iki farklı batarya seçeneğinin olması bekleniyor.

#9
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Great Wall’un Ora Funky Cat isimli hatchback modeli ise 45,4 ve 59,3 kWh’lık bataryalardan güç alıyor.

#10
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

2024 Temmuz ayında tanıtılması beklenen benzinli MINI Cooper’ın ise içten yanmalı son MINI olması bekleniyor.

#11
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Bu iki modelin yanı sıra elektrikli MINI Aceman için de lansman tarihi belirlendi. Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan yeni elektrikli modelin yine 130 ile 160 kW arasında bir güç sunması ve önden çekişli olması bekleniyor.

#12
Foto - MINI elektrikli otomobil piyasasını sarsmaya hazırlanıyor

Uzunluğu 4,10 metrenin biraz altında olan Aceman, Mini Cooper (yaklaşık 3,90 metre) ile daha büyük Countryman (4,43 metre) arasında konumlandırılacak.

RTÜK harekete geçti: Kirli provokasyon cezasız kalmadı
Gündem

RTÜK harekete geçti: Kirli provokasyon cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'nın "Depremzedelere yardım kampanyalarını RTÜK engelledi" yalanı neden..
Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Milli Eğitim'den flaş karar! 1 yıl ertelendi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini açıkladı. ..
Büyük tartışma çıktı! Yıldız Tilbe'nin Kadınlar Günü mesajı gündem oldu
Gündem

Büyük tartışma çıktı! Yıldız Tilbe'nin Kadınlar Günü mesajı gündem oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 8 Mart Kadınlar Günü için "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" yorumunu yaptı.

Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız
Dünya

Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız

Japonya'da 10 aydır iflas eden şirket sayısının yükseldiği, ülkede şubat ayında iflas eden şirket sayısının yüzde 34,1 oranında artarak 574'..
Hani bitmişti! Tarım sektöründe yeni rekor
Tarım

Hani bitmişti! Tarım sektöründe yeni rekor

Tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.
Bayraktar KIZILELMA ABD'yi salladı: Türkiye'nin doruk noktası olacak!
Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA ABD'yi salladı: Türkiye'nin doruk noktası olacak!

Amerika merkezli haber sitesi Business Insider, dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA ile ilgili çarpıcı bir makale yayınladı. Ameri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23