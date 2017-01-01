Milyonluk yatlar nasıl taşınıyor?

Muğla Marmaris'teki marinalarda çalışan lift ekipleri, tonlarca ağırlıktaki mega yatları kaldırıp karaya alıyor, bakımları bittikten sonra büyük bir özen ve dikkatle tekrar denize indiriyor.
Türkiye'ye ekonomik ve tanıtım desteği sağlayan mega yatlar, bakımlarının yapılması ve kışlamak için marinalara gelmeye başladı. Marinalarda zorlu mesleği icra eden lift ekipleri, 350 tona yaklaşan ağırlıkları, milyon avroluk değerleri bulunan mega yatları büyük bir titizlik ile dikkatle denizden karaya, bakımları ve kışlama süreleri dolunca da denize bırakıyor.
Liftle kaldırılan tonlarca ağırlıktaki mega yatlar, havuzdan alınıyor, alt yıkması yapılıyor. Yürüme hızındaki lift milyon avroluk misafirini bakımının ve kışlamasının yapılacağı belirlenen noktaya bırakıyor. Bakımı ve kışlaması biten mega yatlar daha sonra geldiği işlemin aynısı yapılarak denize indiriliyor.
Zorlu ve riskli mesleği icra eden 22 yıllık lift operatörü Muharrem Gökgedik, yaptığı açıklamada, yılda bin 100 civarında yatı kaldırıp karaya, karadan da denize büyük bir dikkat ve özenle indirdiklerini söyledi.
Milyon avroluk, tonlarca ağırlıktaki mega yatları lift yardımıyla kaldırdıklarını belirten Gökgedik, Her işin bir ağırlığı, riski var. Biz de zorlanıyoruz, ekip olarak çalışıyoruz. Çok pahalı araçlar bunlar. Bizde çok dikkatli ve özenli çalışıyoruz. Riski çok büyük. Haliyle de sıkıntısı da büyük oluyor. Her zaman tedbirliyiz. İlave tedbirler alıyoruz. Riski büyük olunca korku da oluyor. dedi.
Gökgedik, liftin tekerinin yanına geldiğinde kendisini küçük ama çok güçlü de hissettiğini söyleyerek, Lift havuzdan yatı kaldırdığı zaman ben de omuzluyorum gibi hissettiğim oluyor. Benim de yatı kaldırırken zaman zaman dişlerimi sıktığım oluyor. Liftle birlikte kendimi ister istemez zorladığım oluyor. Psikolojik olarak da atmosferi yaşıyorum. ifadesini kullandı.
Lift ekiplerinin 10-11 kişiden oluştuğunu vurgulayan Gökgedik, Ben lift operatörüyüm, lift kullanıyorum. Diğer arkadaşlarım olmayınca ben bir hiçim. Bu iş ekiple oluyor. Kılavuzlarım beni yönlendirmezse bir yere gidemeyiz. Yorucu, zorlu bir iş. Yağmur da bile çalıştığımız olur. İsteyen herkes lift operatörü olabilir. Ancak zaman sabır gerekli. diye konuştu.
Lift havuzuna gelen yatların kaldırıldıktan sonra alt yıkamasının yapıldığını, bakım ve kışlamasının yapılacağını yere, denize ineceği tarihe göre yerleştirildiğini, bakım ve kışlamadan sonra da denize indirilmesinin lift ekibinin görevi olduğunu sözlerine ekledi.
Lift ekibinde kılavuzluk yapan Ertuğrul Gönül ise lift operatörünü yönlendirdiğini belirterek, yaptığı işi lift operatörünün gözü olarak nitelendirdiğini kaydetti.
Gönül, kılavuzluk haricinde yatların karada yerleştirilmesi görevi de yaptığına değinerek, Lifti ilk gördüğümde benim de garibime gitmişti, 'Bu nasıl bir araç ?' diye. Ama alıştım. Şimdi ekibe yeni katılan arkadaşlarımıza bilgilerimizi aktarıyoruz. Lift çok pahalı, taşıdığımız yatlar çok pahalı. Çok dikkatli olmak gerekiyor. değerlendirmesinde bulundu.
Lift operatörlerinden Mehmet Karakuş da 16 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, Çok riskli bir iş yapıyorum. Milyon avroluk cihazı kullanıyoruz milyon avroluk yatları taşıyoruz. En ufak bir hatanın maliyeti çok ağır olur. Çok dikkat lazım. Gözünüz görecek kulağınız duyacak. Lift operatörü olmak sabır ister. dedi.
Marmaris Yat Marina Genel Müdürü Bora Kök de lift operatörleri ve ekibinin marinanın en önemli iş gücü olduğunu, marinanın yükünü çektiklerini kaydetti.