Avrupa'dan motosikletle umreye gitmişlerdi: Türk Şehitliği'nde oturup ağladılar

Suriye'de, Ürdün'de ve Suudi Arabistan'da insanların kendilerini çok güzel karşıladığını anlatan Kocaoğlu, şunları söyledi: "Hollanda'dan, Belçika'dan ve Almanya'dan kalkıp Suudi Arabistan'ın güneyine kadar inebilmek bu sıcaklarda motor kıyafetleriyle ve motorlarla büyük bir cesaret olduğunu düşünüyor insanlar. Hollanda'dan Mekke'ye biz tam 1 buçuk haftada geldik. Mekke ve Medine'de bizi etkileyen çok şey oldu ancak Salt Türk Şehitliği bizi en çok etkileyen yer oldu. Yolculuk boyunca soğuk, yağmur ve kar gördük. Güneye ulaşınca da 40-45 dereceye kadar sıcaklıkla yüzleştik. İpek Yolu gibi yolculuklarda insanlar develerin, atların üzerinde haftalarca, aylarca o hayvancağızın üzerinde yolculuk yapıyorlardı. Biz aslında motorcular olarak macerayı seven bir camia olarak zoru başarmak istedik, başardığımıza inanıyorum, Allah herkese nasip etsin diyorum."