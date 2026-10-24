Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğine yönelik yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda, halk sağlığını hiçe sayarak sucuk üretiminde kullanılan baharatlara yasaklı boya maddesi ilave eden 11 marka suçüstü yakalandı. Bakanlığın 22 Ekim 2026 tarihli güncel listesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisinde kamuoyuna duyurulan bu uygunsuz ürünler tüketicilerde büyük bir infiale yol açtı. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık, merdiven altı üretimlere karşı göz açtırmıyor.