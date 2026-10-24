  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FED ve petrol altını vurdu: Fiyatlar son 3 ayın dibini gördü “Seçimden sonra Yahudiler topluca saldıracak!” Gümüşte alarm zilleri! 121 dolardan 53 dolara indi: Yatırımcı şimdi ne yapacak? Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı Ağrı Dağı'ndaki gizem yeniden gündemde! Araştırmacıların buldukları şaşırttı Dünya devleri Trakya için birbirine girdi! Türkiye’nin üçüncü nükleer santralinde tarih verildi Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Araç kiralama şirketlerinden müşteriye 'hasar' tuzağı! Bahçelievler'deki olay örnek olsun: Küçük hasar deyip geçmeyin! Hep aynı alçaklık! Berat Albayrak’a saldırıda yakalandılar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğine yönelik yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda, halk sağlığını hiçe sayarak sucuk üretiminde kullanılan baharatlara yasaklı boya maddesi ilave eden 11 marka suçüstü yakalandı. Bakanlığın 22 Ekim 2026 tarihli güncel listesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisinde kamuoyuna duyurulan bu uygunsuz ürünler tüketicilerde büyük bir infiale yol açtı. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık, merdiven altı üretimlere karşı göz açtırmıyor.

#1
Foto - Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ürünlerine yönelik kontrollerinde, sucuk üretiminde kullanılan baharatlarla ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıktı. Analizler sonucunda, gıda üretiminde kullanılmasına müsaade edilmeyen boya maddesine rastlanan 11 markanın sucuk baharatı, tüketici sağlığı açısından risk taşıyan ürünler arasına alındı.

#2
Foto - Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

Bakanlığın yayımladığı denetim sonuçlarıyla, söz konusu ürünlerde belirlenen uygunsuzluklar vatandaşların bilgisine sunuldu. Bu uygulamayla tüketicilerin piyasadaki gıdalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

#3
Foto - Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

22 Ekim 2026'da yenilenen listede, incelemeler sırasında yasaklı boya maddesi içerdiği belirlenen 11 markanın sucuk baharatı bulunuyor. Ürünler, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” kategorisinde kamuoyuna açıklandı.

#4
Foto - Milyonların tükettiği lezzette büyük skandal! 11 markanın sucuk baharatında zehir gibi yasaklı boya çıktı

İşte sucuk üretiminde kullanılan baharatlara yasaklı boya maddesi ilave eden 11 marka...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!
Gündem

Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!

Rize’deki Burger King açılışında Katil İsrail’i protesto ettiği için gözü dönmüş şehir eşkıyaları tarafından barbarca darp edilen Dr. Kemal ..
Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken se..
İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları
Gündem

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Milli iradeyi yapılan tüm darbeleri savunan, TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkan, İHA-SİHA’ları eleştiren, başörtüsüne yasak ist..
Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!
Gündem

Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı.

İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Gündem

İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

CHP zihniyetinin İzmir’e yıllardır çektirdiği hizmet çilesi ve kronikleşen sorunlar karşısında yol ayrımına giren İzmir Büyükşehir Belediye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23