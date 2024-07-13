Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

Astım, guatr, tiroit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldığı söylenen damla kehribar, kişileri sakinleştirme özelliğine de sahip olduğu için yoğun rağbet görüyor. Elazığ’da kehribar taşından kolyeler 650 liradan 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, vatandaşların da bu ürünlere ilgisi oldukça fazla. Genel de kolye, bileklik ve tespih olarak kullanılan damla kehribar, özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.