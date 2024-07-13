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Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

2024-07-13 17:10:51
Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

Şifalı olduğu bilinen kehribar kolyeler 2 bin liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

Şifalı olarak bilinen doğal taşlardan olan ve yaklaşık 1 milyon yıllık damla kehribardan yapılan kolyeler 2 bin liradan alıcı buluyor.

#2
Foto - Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

Astım, guatr, tiroit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldığı söylenen damla kehribar, kişileri sakinleştirme özelliğine de sahip olduğu için yoğun rağbet görüyor. Elazığ’da kehribar taşından kolyeler 650 liradan 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, vatandaşların da bu ürünlere ilgisi oldukça fazla. Genel de kolye, bileklik ve tespih olarak kullanılan damla kehribar, özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

#3
Foto - Milyonlarca yıllık taşlar kullanılıyor! Fiyatı cep yakıyor

Damla kehribar ürünleri satıcısı Mehmet Özen yaptığı açıklamada, ‘’Damla kehribardan yapılan ürünler vatandaşlar tarafından sıkça alınıyor. Birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Faydasını gören insanlarımız fazla. Milyon yıllık taşlardan yapılan kolyelerdir. Genelde bayanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Gram olarak hesaplandığı için 650 liradan 2 bin liraya kadar satışını yapıyoruz” dedi.

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