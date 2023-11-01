Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi

Bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunuyor. Ancak şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısı bir milyon civarında. Bu bir milyon adetlik rakamın 300 bini 20 yaş üzerinde ve yaşlı durumda. 700 bini ise satılabilir durumda olanlar. Ayrıca bu 700 binlik rakamın 200 bini 5 yaş altında, yani genç araçlar.