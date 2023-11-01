2023-11-01 15:17:47 Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi
Araba alacaklara güzel haber geldi. Fiyatlarda düşüş eğilimi başladı. İlan sitelerinde aracını satmak isteyenlerin sayısı hızla artarken fiyatların daha da düşeceğinin öngörülmesi alıcıların beklemesine yol açtı. İkinci el araba almak için bekleyenler ise karşı çıktı. Fiyatlardaki düşüş hızlanacak. Hacizli araç satışında şartlar değişti. Yeni dönem bugün başlıyor. 700 bin otomobil piyasaya girecek. İkinci el piyasasında yer yerinden oynayacak.