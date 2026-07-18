Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Soyadını hatırlamadığını belirttiği bu kişinin, satın alınan bazı ürünlerin depolarda beklediğini, çürüdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını bildiğini öne süren Çelik, söz konusu kişinin de bu konularda bilgi verebileceğini iddia etti. İfadesinin sonunda kendisini mağdur olarak nitelendiren Alper Çelik, suçsuz olduğunu savundu. Çelik, "Ben de maddi ve manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullanırken, soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yeni bilgiler paylaşmaya hazır olduğunu da belirtti.