Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, derneğin kurucularından Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, "Haluk Levent beni zaman zaman Kapalı Çarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. " dedi.