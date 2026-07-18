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Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

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Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, derneğin kurucularından Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, "Haluk Levent beni zaman zaman Kapalı Çarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. " dedi.

#1
Foto - Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda çeşitli bankacılık işlemleri yaptığını öne sürerken, paraların kaynağını bilmediğini savundu. Çelik ayrıca derneğin satın alma biriminde görev yaptığını söylediği Deniz isimli bir kişinin de bazı konular hakkında bilgi sahibi olabileceğini iddia etti.

#2
Foto - Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan Alper Çelik, soruşturmaya katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi. Çelik, ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim." dedi. ￼Çelik, Haluk Levent'in kendi banka hesaplarını doğrudan kullanmadığını, yapılacak işlemleri kendisine telefonla bildirdiğini öne sürdü.

#3
Foto - Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

İfadesine göre, Levent'in yönlendirmesiyle banka hesaplarına para yatırdığını, borsa işlemlerinde kullanılan ödemeleri gerçekleştirdiğini ve zaman zaman bahis sitesi hesabı üzerinden de işlem yaptığını iddia eden Çelik, bu işlemleri verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirdiğini söyledi. Alper Çelik, para trafiğinin kaynağına ilişkin bilgisinin olmadığını savundu. İfadesinde, zaman zaman Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini belirten Çelik, burada döviz ve Türk lirası teslim aldıktan sonra bunları belirtilen banka hesaplarına yatırdığını veya elden teslim ettiğini anlattı.

#4
Foto - Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Çelik, "Bana sadece bazı isimler söyleniyordu. O kişilerden parayı alıp belirtilen hesaplara yatırıyordum. Paraların nereden geldiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Çelik, savcılık ifadesinde Ahbap Derneği'nin satın alma biriminde görev yaptığını belirttiği ve adının Deniz olduğunu söylediği bir kişiden de söz etti.

#5
Foto - Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı

Soyadını hatırlamadığını belirttiği bu kişinin, satın alınan bazı ürünlerin depolarda beklediğini, çürüdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını bildiğini öne süren Çelik, söz konusu kişinin de bu konularda bilgi verebileceğini iddia etti. İfadesinin sonunda kendisini mağdur olarak nitelendiren Alper Çelik, suçsuz olduğunu savundu. Çelik, "Ben de maddi ve manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullanırken, soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yeni bilgiler paylaşmaya hazır olduğunu da belirtti.

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