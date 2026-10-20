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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki ATM'leri kapatacağı konuşulan ünlü banka, Antalya şubesindeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

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Foto - Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

Dünya genelinde aktif büyüklüğüyle en büyük bankalar arasında başı çeken Çin merkezli ICBC'nin Türkiye yapılanması olan ICBC Bank Turkey, dikkat çeken bir karara imza attı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve operasyonel yapılanma adımları doğrultusunda ICBC Bank Turkey, Antalya şubesinin kapılarını kapattı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

NTV’de yer alan bilgilere göre, Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerini durduran dev banka, müşteri hizmetlerini ve kurumsal işlemlerini diğer merkezlere yönlendirdi.

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Foto - Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: ATM'lerin fişini çekeceklerdi, meşhur şubeyi kapattılar

Antalya lokasyonunun kapanmasıyla birlikte ICBC Bank Turkey; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim olmak üzere toplam 10 şubesiyle Türkiye'deki finansal operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

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