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İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

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İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara misliyle karşılık veren İran, İsrail'in pek çok bölgesini füze yağmuruna tuttu.

#1
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI GÜNDEMDE Tahran yönetiminin füze, insansız hava aracı ve deniz unsurlarından oluşan askeri gücü, savaşın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. İran’ın sahip olduğu en etkili 15 silah, ülkenin askeri kapasitesini gözler önüne seriyor.

#2
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

İRAN'IN EN BÜYÜK ELİNDE TUTUYOR! Çatışmalar sürerken İran’ın elindeki en yıkıcı silahların hangileri olduğu ve mevcut kapasitesinin ne kadarını sahaya sürdüğü merak ediliyor. Tahran’ın İsrail'e karşı kullandığı füze yeniden gündemde...

#3
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

İŞTE İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI!

#4
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

15) ŞHADED-136 | ŞAHİD-136 ÖZELLİKLERİ Menzil: Yaklaşık 2.000–2.500 km Ağırlık: Yaklaşık 200 kg (savaş başlığı: 40-50 kg) Uzunluk: Yaklaşık 3.5 metre İrtifa: Alçak irtifa (yer seviyesine yakın uçuş – radar görünürlüğü düşük olacak şekilde tasarlanmıştır)

#5
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

14) FATEH-110 | FETİH 110 ÖZELLİKLERİ Menzil: Yaklaşık 200 – 300 km (bazı versiyonlarda 500 km’ye kadar çıkabilir) Ağırlık: Yaklaşık 3.450 kg Uzunluk: Yaklaşık 8.86 metre İrtifa: Orta irtifa (balistik yörüngeye bağlı olarak değişir; uçuşun zirve noktası genellikle birkaç yüz kilometreye kadar çıkabilir)

#6
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

13) FATTAH | FETTAH FÜZESİ ÖZELLİKLER Menzil: Yaklaşık 1.400 km Ağırlık: Tahmini 4.000 kg (resmî veri sınırlı, tahminidir) Uzunluk: Yaklaşık 8 – 10 metre (tahmini) İrtifa: Yüksek irtifa (hipersonik balistik yörünge; atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabilir)

#7
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

12) SAJJIL | SİCCİL BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ Menzil: Yaklaşık 2.000 – 2.500 km Ağırlık: Yaklaşık 23.600 kg Uzunluk: Yaklaşık 18 metre İrtifa: Yüksek irtifa (orta–uzun menzilli balistik füze, atmosferin dış sınırına kadar çıkabilir)

#8
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

11) ZUFİQAR | ZÜLFİKAR ÖZELLİKLER Azami Hız: Karada yaklaşık 70 km/s Menzil (karada): Yaklaşık 500 km Ağırlık: Yaklaşık 36–40 ton Mürettebat: 3-4 kişi (sürücü, komutan, nişancı, yükleyici)

#9
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

10) KARRAR MUHAREBE TANKI ÖZELLİKLER Ağırlık: Yaklaşık 52 ton Zırh: Kompozit ve reaktif zırh (modernleştirilmiş) Motor: Dizel motor, yaklaşık 1000 beygir gücü Azami Hız: Yaklaşık 70 km/s Menzil (karada): Yaklaşık 550 km Mürettebat: 3 kişi (sürücü, nişancı, komutan)

#10
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

9) GVOZDIKA | KARANFİL OBÜS ÖZELLİKLER Üretici: Sovyetler Birliği / Rusya Ağırlık: Yaklaşık 15.7 ton Uzunluk: Yaklaşık 6.15 metre Genişlik: Yaklaşık 2.85 metre Yükseklik: Yaklaşık 2.48 metre Menzil: Maksimum atış menzili yaklaşık 15,2 km (standart mermi ile)

#11
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

8) BM-21 GRAD OBÜS | ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEM ÖZELLİKLER Tür: Çok namlulu roketatar (MLRS) Kalibre: 122 mm Roket Sayısı: 40 namlu Menzil: Yaklaşık 20 – 40 km (roket tipine bağlı) Ağırlık: Yaklaşık 13.7 ton (taşıyıcı araç dahil) Uzunluk: Yaklaşık 7 metre (taşıyıcı araç)

#12
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

7) IAIO TOUFAN | TUDAN HELİKOPTERİ ÖZELLİKLER Tür: Taarruz ve keşif helikopteri Üretici: İran Havacılık Sanayii (IAIO) Uzunluk: Yaklaşık 14 metre Ağırlık: Boş ağırlık yaklaşık 4.5 ton; maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 6 ton Menzil: Yaklaşık 500 km Azami Hız: Yaklaşık 280 km/s

#13
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

6) MİG 29 FULCRUM | ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLER Üretici: Mikoyan (Rusya) Uzunluk: Yaklaşık 17.3 metre Kanat açıklığı: Yaklaşık 11.36 metre Yükseklik: Yaklaşık 4.73 metre

#14
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

5) F-14 TOMCAT | ÇOK ROLLÜ AVCI SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLER Üretici: Grumman (ABD) Uzunluk: Yaklaşık 19.1 metre Kanat açıklığı: 19.55 metre (kanatlar açıkken), 11.6 metre (kanatlar kapalı) Yükseklik: Yaklaşık 4.88 metre

#15
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

4) KİLO CLASS | DENİZALTI ÖZELLİKLER Mürettebat: Yaklaşık 52 kişi Üretici: Rusya (Sovyetler Birliği) Uzunluk: Yaklaşık 72.6 metre Genişlik: Yaklaşık 9.9 metre

#16
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

3) MOUDGE SINIFI FIRKATEYN ÖZELLİKLER Mürettebat: Yaklaşık 140-150 kişi Üretici: İran Uzunluk: Yaklaşık 94 metre Genişlik: Yaklaşık 11.1 metre

#17
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

2) IRIS SHADID BAGHARI | ŞEHİT BAHMAN BAGHERİ ÖZELLİKLER Adı: Şehit Bahman Bagheri Sınıf: İHA taşıyıcı savaş gemisi (C110-4) Uzunluk: Yaklaşık 240 metre Genişlik: Yaklaşık 32 metre

#18
Foto - İsrail'in en büyük kabusu: İşte İran'ın en ölümcül silahları!

1) KHORRAMSHAHR | HÜRREMŞEHİR BALİSTİK FÜZESİ "İRAN HENÜZ HÜREMŞEHR-4 FÜZESİNİ FIRLATMADI İran, İsrail'in saldırılarından sonra gerçekleştirdiği saldırılarda balistik ve hipersonik füzeler kullanmasının ardından HÜRREMŞEHİR-4'ü de kullandığını açıklamıştı. Füzenin etkisi kısa süre içerisinde İsrail ve ABD'den tarafında tepkilere neden olmuştu. derleyen: haber7

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