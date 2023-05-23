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Ekonomi
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Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

2023-05-23 22:09:17
Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Bir türlü artışı durmayan kira fiyatlarından dolayı kiracılar ile ev sahipleri arasında sık sık sorunlar gündeme geliyor. Konuyla ilgili çok önemli bir hamle geldi. Kiralık evlerde yeni dönem başlıyor! Kiracı ev sahipleri arasında soruna en azından milyonlarca memur bazından çözüm bulunması için iktidar kanadından hamle geldi. Memurlara kira yardımı düzenlemesinde detaylar belli olmaya başladı.

#1
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Sürekli artış gösteren kira fiyatları sonrası kiracılar ve ev sahipleri arasında sık sık tartışmalar yaşanmaya başladı. Ülkede artan enflasyon nedeniyle ev sahipleri de bu durum karşısında kiralara üst üste zam yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili birçok yargı süreci devam ederken iktidar kanadından seçim öncesi sürpriz bir hamle geldi. Yapılacak düzenleme ile memurlara kira desteği sunulacak. Düzenlemenin detayları hakkında uzman isimler önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

#2
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Kamu çalışanlarına yönelik konut yardımı, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor. Peki, bu yardım ne kadar olacak ve süreç nasıl işleyecek? Merak edilenleri haberimizde derledik.

#3
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemeler arasında kamu çalışanlarına konut yardımı da bulunuyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde.

#4
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin ayrıntılarını TRT Haber'de anlattı... "Geçinme endeksleri dikkate alınarak şartlara göz atılacak. Bu kapsamda konut yardımı söz konusu olabilir. Ayrıntıları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedef, kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının ve şartlarının düzeltilmesine yönelik adımlardır.

#5
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Konut fiyatları göz önünde bulundurulacak, ortalama kira bedelleri ve diğer yaşamsal giderler de değerlendirilebilir. Bu, geçinme endekslerine dayalı olarak belirli bir kademelendirme oluşturulmasını gerektirebilir. İstanbul, Ankara, İzmir veya diğer farklı şehirlerdeki artış miktarları durumlar değerlendirilerek, buna göre yaşamı kolaylaştıracak bir miktar belirlenecektir.

#6
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Yardımdan, kamuda görev yapan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin yararlanması beklenmektedir.

#7
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

#8
Foto - Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

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