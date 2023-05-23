Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu

Konut fiyatları göz önünde bulundurulacak, ortalama kira bedelleri ve diğer yaşamsal giderler de değerlendirilebilir. Bu, geçinme endekslerine dayalı olarak belirli bir kademelendirme oluşturulmasını gerektirebilir. İstanbul, Ankara, İzmir veya diğer farklı şehirlerdeki artış miktarları durumlar değerlendirilerek, buna göre yaşamı kolaylaştıracak bir miktar belirlenecektir.