2023-05-23 22:09:17 Milyonlarca kişiye kira yardımı müjdesi! Vatandaş rahat nefes alacak! Detaylar belli oldu
Bir türlü artışı durmayan kira fiyatlarından dolayı kiracılar ile ev sahipleri arasında sık sık sorunlar gündeme geliyor. Konuyla ilgili çok önemli bir hamle geldi. Kiralık evlerde yeni dönem başlıyor! Kiracı ev sahipleri arasında soruna en azından milyonlarca memur bazından çözüm bulunması için iktidar kanadından hamle geldi. Memurlara kira yardımı düzenlemesinde detaylar belli olmaya başladı.