“Kabine ve AK Parti’den de isimler var” deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı
Fon soruşturmasında Tera'nın TLY fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açılmadan önceki ilk yatırımcıları ortaya çıktı. Aslan payının iki Tera şirketine ait olduğu yatırımcı listesinde Emre Tezmen'in çocuklarının da yer aldığı görüldü. Konuyla ilgili paylaşım yapan AK Partili Şamil Tayyar, "Süreci sulandırmak veya nemalanmak isteyenlerin komplo teorileri tutmadı. Kabineden, külliyeden, AK Parti Genel Merkezi’nden kimse çıkmadı. " dedi.