“Kabine ve AK Parti’den de isimler var” deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Dilara Tezmen’in fondaki payı yüzde 0,14, bakiyesi 17 bin 80 olarak kaydedilirken, Sinan Tezmen’in payı yüzde 0,07, bakiyesi ise 8 bin 540 olarak yer aldı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı. Tera Yatırım, Tera Portföy, Dilara Tezmen, Sinan Tezmen ve Ethem Umut Beytorun birlikte değerlendirildiğinde, bu beş yatırımcının fondaki toplam ağırlığının yüzde 99,59’a ulaştığı görüldü. Aynı isim ve şirketlerin toplam bakiyesi ise 12 milyon 544 bin 635 olarak kayıtlara geçti. MASAK raporunda Tera şirketleri dışında dokuz gerçek kişinin de fon yatırımcısı olduğu belirtildi.