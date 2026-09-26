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"Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

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“Kabine ve AK Parti’den de isimler var” deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Fon soruşturmasında Tera'nın TLY fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açılmadan önceki ilk yatırımcıları ortaya çıktı. Aslan payının iki Tera şirketine ait olduğu yatırımcı listesinde Emre Tezmen'in çocuklarının da yer aldığı görüldü. Konuyla ilgili paylaşım yapan AK Partili Şamil Tayyar, "Süreci sulandırmak veya nemalanmak isteyenlerin komplo teorileri tutmadı. Kabineden, külliyeden, AK Parti Genel Merkezi’nden kimse çıkmadı. " dedi.

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Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında, Tera TLY fonunun yatırımcı yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK’ın Tera Fon’a ilişkin hazırladığı raporda, fonun TEFAS’a açılmadan önceki yatırımcı yapısına dair dikkat çeken veriler yer aldı. 31 Aralık 2024 tarihli kayıtlara göre fondaki payların çok büyük bölümünün Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’de toplandığı belirlendi. MASAK raporuna göre Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce toplam 11 yatırımcısı bulunuyordu. Bu yatırımcılar arasında en yüksek paya sahip şirket Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu.

#2
Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

31 Aralık 2024 itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin fondaki payı yüzde 76,20 olarak kaydedildi. Şirketin bakiyesi 9 milyon 598 bin 197 olarak rapora yansıdı. Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin payı ise yüzde 23,18, bakiyesi 2 milyon 920 bin 391 olarak belirtildi. Böylece iki Tera şirketinin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı. Raporda fonun yatırımcıları arasında Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen’in de bulunduğu görüldü.

#3
Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Dilara Tezmen’in fondaki payı yüzde 0,14, bakiyesi 17 bin 80 olarak kaydedilirken, Sinan Tezmen’in payı yüzde 0,07, bakiyesi ise 8 bin 540 olarak yer aldı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı. Tera Yatırım, Tera Portföy, Dilara Tezmen, Sinan Tezmen ve Ethem Umut Beytorun birlikte değerlendirildiğinde, bu beş yatırımcının fondaki toplam ağırlığının yüzde 99,59’a ulaştığı görüldü. Aynı isim ve şirketlerin toplam bakiyesi ise 12 milyon 544 bin 635 olarak kayıtlara geçti. MASAK raporunda Tera şirketleri dışında dokuz gerçek kişinin de fon yatırımcısı olduğu belirtildi.

#4
Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Listede Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın yer aldı. Raporda ayrıca bazı yatırımcılara ilişkin meslek, ikamet ve geçmiş kayıt bilgilerine de yer verildi. MASAK’ın soruşturma dosyasına sunduğu mali inceleme, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce yatırımcı paylarının çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki kişi ve kurumda toplandığını ortaya koydu. Rapordaki verilere göre fonun yüzde 99’dan fazlasının iki Tera şirketi ile şirket yönetimi ve Tezmen ailesiyle bağlantılı isimlerde yoğunlaşması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

#5
Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Konuyla ilgili sosyam medya hesabından paylaşım yapan AK Partili Şamil Tayyar, "TERA’nın kuruluşundaki gizemli 12 kişi kim? Sonunda sahip oldukları hisseleriyle birlikte isimler belli oldu, sır perdesi aralandı. Süreci sulandırmak veya nemalanmak isteyenlerin komplo teorileri tutmadı. Kabineden, külliyeden, AK Parti Genel Merkezi’nden kimse çıkmadı. Ha bu arada 12 değil 11 imiş. Hisselerin 99.38’i TERA Yatırım ve TERA Portföy’ün. Kalan 0.62 payı şu 9 kişi paylaşıyor: -Akif Dağdelen -Ali Yürüdü -Dilara Tezmen -Ethem Umut Beytorun -İhsan Çimen -Sinan Tezmen -Türker Vancı -Uğur Sungar -Umut Aydın

#6
Foto - "Kabine ve AK Parti’den de isimler var" deniliyordu! İşte milleti soyup soğana çeviren Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı

Ne oldu şimdi? 500 bin civarındaki mağdurun duygularını siyasi hesaplarına alet edenler boşa çıktılar. Yapılması gereken, öfkeden siyasi fayda ummak yerine yaraların sarılmasına katkı sunmaktır. Yalana, dolana sarılmadan." ifadelerini kullandı.

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