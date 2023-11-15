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Ekonomi
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Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

2023-11-15 22:37:31
Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında emekliye zam ve en düşük emekli maaşı tarafında 2 düzenleme yapılacak. Emekli kök maaş zammı ile bütün gelirler artacakken, Hazine desteği ile SSK, Bağ-Kur'da taban aylıkların yeniden belirlenmesi sonrası alt sınır belli olacak. Konuyla ilgili 2 Bakanlık harekete geçti. Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için masaya gelecek rakam belli oldu.

#1
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Ocak zammı için hazırlıklar sürüyor. Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

#2
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye zam düzenlemesi talimatını vermesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını hızlandırdı. 2024 Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak.

#3
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artacak. Bunun yanında Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı için sınır yeniden belirlenecek.

#4
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

#6
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

#7
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Yaklaşık 2 hafta içinde ekonomi gündemi yoğunlaşacak. Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. Bunun yanında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok ödemeyi etkileyen 5 aylık enflasyon rakamı da bu tarihte kesinleşecek.

#8
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

5 aylık enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç, önemli bir referans değer olarak yer alacak. Bu rakamlarla emekli ve memur zamları büyük oranda belli olacak. Kesin rakamlar Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

#9
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının ara zam ile artmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

#10
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak duyurdu.

#11
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15 Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

#12
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre 6 aylık rakamların yüzde 37,76, memur enflasyon rakamının yüzde 29,96 olacağı hesaplandı. Buna göre memur zammı hesabı da yüzde 49,46 oldu.

#13
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekli zammının refah payı hariç yüzde 37,76 olması bekleniyor. Bu rakama refah payı eklenmesi masada bulunuyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabı ile memur zammının yüzde 49,46 olacağı hesaplandı.

#14
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Memur zammı burada emekli zammı ve en düşük emekli maaşı için referans değer olacak. Emekli maaşı zammına ilaveten yüzde 5-10 refah payı masada olacak. Yani refah payı dahil emekli maaşı zammı kabaca yüzde 40-50 arasında olacak.

#15
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2023 yılında en düşük emekli maaşı 2 kere arttı. Burada 3500 TL'den 7500 TL'ye yükselen taban aylıktaki kümülatif artış yüzde 107 oldu. Bu rakam Ocak ayında yeniden artacak.

#16
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76 olarak hesaplandı. Geçmiş dönemlere baktığımızda en düşük emekli maaşındaki artış her zaman enflasyonun üzerinde oldu. Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için 10.500, 11.000 TL ve 11.500 TL rakamı masada olacak.

#17
Foto - Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...

Ocak ayında bütün emekli kök maaşları artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37,76'lık emekli kök maaş zammına ilaveten tüm emeklilere seyyanen artış da gündemde bulunuyor. Burada zam oranının uygulanmasından sonra tüm emeklilere 2000 TL seyyanen zam verilmesi masada bulunuyor. Konuyla alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Emekliye zam düzenlemesi için son kararı Erdoğan verecek.

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