2023-11-15 22:37:31 Milyonlarca emekliye büyük müjde geliyor! İki Bakanlık duyurdu... 2024'te beklenen gelişme...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında emekliye zam ve en düşük emekli maaşı tarafında 2 düzenleme yapılacak. Emekli kök maaş zammı ile bütün gelirler artacakken, Hazine desteği ile SSK, Bağ-Kur'da taban aylıkların yeniden belirlenmesi sonrası alt sınır belli olacak. Konuyla ilgili 2 Bakanlık harekete geçti. Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için masaya gelecek rakam belli oldu.