2023-12-22 15:12:56 Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı. 60 yaşındaki teknik adam düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıccı "2 maçlık antrenör değilim, beni yalnız bıraktılar." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)