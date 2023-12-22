Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

En üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar gelsin. Onlar gelmedi, beni aramadılar. Onlar istedi, ben imza attım. Beşiktaş için yaptım. Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım.