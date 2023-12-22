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Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

2023-12-22 15:12:56
Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı. 60 yaşındaki teknik adam düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıccı "2 maçlık antrenör değilim, beni yalnız bıraktılar." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

#1
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı. 60 yaşındaki teknik adam düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.

#3
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 2024'ün Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.

#4
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

#5
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

#6
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve 2 maçlık imza attım. Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nur Çebi zaten sözleşmede önlerini açmış.

#7
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Samet ağabey ve Feyyaz, tesise geleceğini söyledi. Sonra onlar gelmedi, 3 yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece 01:00'de bir şey yapmam. Sabah basın toplantısında bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Onlar da hemen yazmışlar ayrıldık diye. Onların dediğini yapmadım. Yanlış şeyler yazıldı. Benim gitmemi çok isteyen oldu. Ancak başkan, yönetici, Samet ağabey bir tane açıklama yapmadı. Beşiktaş için 2 maç gelirim ama antrenörlük kariyerimde yapmam.

#8
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler.

#9
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Ahmet Nur Çebi'ye' 'Beni neden daha erken çağırmadınız?' dedim. E Sezon başı gelseydim, Beşiktaş çok daha farklı olurdu. En önemli şey hazırlık dönemidir. En az 10 sakatlık vardır. Şenol Hoca tecrübelidir, yanlış idman yaptırmaz. Oyunculara yükleme yapamadık, sadece konuştuk ve motive etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Club Brugge maçını hiç oynamak istemedim, oyuncu yoktu. Bir tane stoper bulamadık. Onur'u stoper oynattık. Muleka'yı açık oynatıyoruz, çünkü oyuncu yok. Ante Rebic'ten verim alamadım. Disiplini sağladık, arkadaşlıklar iyiydi. Club Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmedi. Brugge maçını önemsemiyorum ama Fenerbahçe maçı, dünkü maça benzedi. Bireysel hatalardan goller yedik. Fenerbahçe maçına çok üzüldüm.

#10
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

En üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar gelsin. Onlar gelmedi, beni aramadılar. Onlar istedi, ben imza attım. Beşiktaş için yaptım. Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım.

#11
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlıya çok kötü haber! Herkese verdi veriştirdi ve bıraktı! Rıza Çalımbay'dan skandal açıklamalar...

Tavsiyem, bir teknik direktör alıyorsanız, arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa, iş farklı olur. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım. Kesinlikle. Bir kere Feyyaz Uçar 'Rıza Çalımbay ile devam ediyoruz' dedi. Hepsi bu kadar. Yöneticiler 'Ayrılık açıklaması yapıyoruz' dediler yanımda. Ben de 'Yapın' dedim. Geldiğimizde takım dağılmıştı, yüzlerinden mutsuzluk akıyordu. Kopmuşlardı, biz onları birbirine kenetlemeye çalıştık. "SÖZLEŞME YENİLEYECEKTİK" Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maçlık anlaşırken 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler. Samet ağabey, Belgrad'a gitmeden bana söyledi. Bir tane stoper izledi. Görevde teknik direktör varken, ben kimseyle konuşmam. Burak Yılmaz, benim öğrencim. Trabzonspor'a ben önerdim. Kimseyle takışmam, kötü bir şey söylemem. 2 maçlık sözleşmeyi ben kabul etmedim. Önce kağıt yolladılar, sonra Samet ağabey ve Feyyaz geldi, konuştuk. Sözleşme uzatılacağı söylendi. Siz ne yaparsınız? İki tane takım arkadaşın var. 'Size güveniyorum, imzalarım' dedim.

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