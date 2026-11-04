Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kültürler arası köprü kuran Yunus Emre Enstitümüzün, Güney Kore'de hayata geçirdiği Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli. Yunus Emre Enstitümüz, medeniyet birikimimizi dünyaya taşırken insanları yalnızca farklı bir dille değil, farklı hayatlarla ve düşüncelerle de tanıştırıyor.