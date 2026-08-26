Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Artık tek numara olacak!

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı aramalarla "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılara karşı SEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin (OHİM) 1 Eylül'de faaliyete geçeceği hatırlatıldı.