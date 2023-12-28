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Ekonomi
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Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

2023-12-28 13:24:25
Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

2024’e sayılı günler kala milyonlara kötü haber geldi. Ek MTV’nin ardından yeni ek vergi daha geliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi araç sahiplerinden yılda 1 kez 2 taksit şeklinde ödeniyordu ancak 6 Şubat depreminin ardından ek MTV ödemesi alınmaya başlanmıştı. Ek MTV’yi ödemeyenler araçlarını satamayacağı, muayene yaptıramayacağı ve trafikten çekemeyeceği kararlaştırılmıştı. 2024 yılına sayılı günler kala yeni bir ek vergi daha yola çıktı.

#1
Foto - Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

Milyonlarca vatandaşa ek vergi haberi geldi. Ek MTV’ye benzer uygulama şimdi de konut piyasasında uygulanacak. 2024 yılında birden fazla evi olanlara vergi düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Yeni yapılacak düzenlemede ikinci evi olan vatandaşlardan bir evi olan vatandaşlara kıyasla daha fazla vergi alınacak.

#2
Foto - Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

Konut piyasasında yapılacak ek vergi ödemesiyle birlikte ev fiyatlarının yükselmesini durdurmak ve fahiş fiyatların önüne geçmesi amaçlanıyor. Yeni gelecek ek vergi, evin piyasa değerine göre belirlenecek ve özellikle yüksek fiyatlı evi olan kişileri derinden etkileyecek. Konut piyasasında vergi düzenlemelerinin değişeceğini belirten Habertürk yazarı Rahim Ak, ilk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını söyledi.

#3
Foto - Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

Habertürk yazarı Rahim Ak, yazısında tapu harcının satıcıdan yüzde 2, alıcıdan da yüzde 2 olacak şekilde toplam yüzde 4 alınacağını belirtti. Ak’ın iddiasına göre vergi düzenlemesinde ilk evini satın alan vatandaştan yüzde 4 tapu harcı alınacak. İkinci evini almak isteyen vatandaş ise daha fazla tapu harcı ödeyecek. Böylelikle üçüncü, dördüncü, beşinci evi alan vatandaşın tapu harcı da aldığı ev sayısıyla doğru orantılı şekilde artmış olacak. Ak, vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamasında “Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz inşaat müteahhitlerine rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak

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