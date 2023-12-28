2023-12-28 13:24:25 Milyonlara kötü haber! Yeni vergi geliyor! Bakın kimden ne kadar alınacak
2024’e sayılı günler kala milyonlara kötü haber geldi. Ek MTV’nin ardından yeni ek vergi daha geliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi araç sahiplerinden yılda 1 kez 2 taksit şeklinde ödeniyordu ancak 6 Şubat depreminin ardından ek MTV ödemesi alınmaya başlanmıştı. Ek MTV’yi ödemeyenler araçlarını satamayacağı, muayene yaptıramayacağı ve trafikten çekemeyeceği kararlaştırılmıştı. 2024 yılına sayılı günler kala yeni bir ek vergi daha yola çıktı.