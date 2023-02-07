Milyonlar tek yürek oldu

UŞAK'TAN 100 BİN ADET BATTANİYE BAĞIŞI Afet bölgesi için ilk harekete geçen illerden biri de Uşak oldu. Uşaklı battaniye üreticisi sanayiciler, afet sabahı 30 bin adet battaniyeyi afet bölgesine göndermek üzere TIR'lara yükledi. Uşak Valiliği koordinasyonunda yapılan yardım kampanyasında, toplam 100 bin adet battaniye bağışlandı. Uşak Valisi Turan Ergün, "Bugün 4 TIR'la toplam 30 bin adet battaniye yola çıktı. Bu sayı yarın akşama kadar 70 bin adedi geçecek. Üç gün içinde 100 bin battaniye afet bölgesine ulaşacak. Ayrıca Özel İdare ve Uşak Belediyesi'ne ait iş makineleri de yola çıktı" dedi. FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK! Afet bölgesinden farklı şehirlere gitmek için vatandaşlar otogarlara akın ederken bazı fırsatçı otobüs firmaları bilet fiyatlarını ikiye katladı. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı fırsatçıların online satışlarını durdurdu. Obilet yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ulaştırma Bakanlığımızın talimatıyla bilet fiyatlarında hareketliliği incelemeye aldık. Fiyat artıran otobüs firmalarının bilet satışını platformumuzda kapatacağız." KALYON HOLDİNG'TEN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ Kahramanmaraş ile Gaziantep'te meydana gelen, zaman zaman yeni sarsıntılarla devam eden ve etkisi birçok ilimizde hissedilen şiddetli deprem sonucu yaşanan can kayıpları ve yıkım haberi hepimizi derinden üzdü. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada; Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu çerçevede; Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepli hemşehrilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Diğer yandan, enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik. Şantiyelerimizden iş makineleri ile İGA'dan Acil Kurtarma Ekibimiz bölgeye intikal ediyor. Yaralılar için öncelikli olan kan bağışı ile ilk yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması konusundaki organizasyonumuzu da hızlıca devreye aldık.