2023-02-07 10:06:45 Milyonlar tek yürek oldu
Türkiye son yüzyılın en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği 7.7 şiddetindeki depreme karşı ülke tek yürek oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin hemen her ilinden afet bölgesine gönderilmek üzere yardımlar hazırlandı. AFAD, Kızılay ve il valiliklerinin koordinasyonunda su ve gıdadan battaniyeye, ısıtıcılardan mont, kaban ve tıbbi ilaç desteğine kadar binlerce koli yola çıktı. Turizmciler otellerini, bazı özel okullar da kampüslerini dışarda kalan vatandaşlara açtı. Transfer yapan turizm acenteleri de il valiliklerinin koordinasyonunda araçlarıyla vatandaşları güvenli alanlara nakletmeye başladı. Bazı havayolu şirketleri ise bölgeye yapılacak yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.