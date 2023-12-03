2023-12-03 06:57:03 Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu
Milyonlarca emekli ve memur açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Pazartesi 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli ve memur Ocak zammı büyük oranda belli olacak. Nihai SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamları kesinleşecek. Böylece 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları 2024 yılının ilk yarısı için netlik kazanacak. Peki emeklilerin zam oranları ne olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte cevabı…