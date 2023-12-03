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Ekonomi
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Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

2023-12-03 06:57:03
Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

Milyonlarca emekli ve memur açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Pazartesi 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli ve memur Ocak zammı büyük oranda belli olacak. Nihai SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamları kesinleşecek. Böylece 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları 2024 yılının ilk yarısı için netlik kazanacak. Peki emeklilerin zam oranları ne olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte cevabı…

#1
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.

#2
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

PAZARTESİ AÇIKLANIYOR Bu güne kadar enflasyon verilerinden 4 aylık oran açıklanmıştı. 4 Aralık Pazartesi ise açıklanacak Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları biraz daha netlik kazanacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

#3
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

4 AYLIK VERİ BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamış ve 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmıştı. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükselmişti. Yüzde 29.41 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı anlamına geliyor.

#4
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

Buradan yola çıkarak yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla beraber memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 40,39'a ulaşmış oldu. Pazartesi günü açıklanacak yeni oran ile bu rakamlar da yükselmiş olacak.

#5
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

• TABLO • Ekim ayı aylık: Yüzde 3.43 • Ekim ayı yıllık: Yüzde 61,36 • 2 aylık enflasyon: Yüzde 19.44 • 3 aylık enflasyon: Yüzde 25.11 • 4 aylık enflasyon: Yüzde 29,41 • Memur emeklisi enflasyon farkı : Yüzde 22.08 • Memur ve emeklisi 4 aylık: Yüzde 40.39 • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık: Yüzde 29.41

#6
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

TABLO - EN YÜKSEK TAHMİN *2023 yılı enflasyon tahmini: h * 6 aylık enflasyon oranı: @.26 * SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: @.26 * Memur emeklileri zam oranı: R.17

#7
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

REFAH PAYI BEKLENTİSİ Emeklilerin zamlarını her ne kadar enflasyon belirlese de hükümet son dönemde bu oranları yukarı çekerek bir refah payı ilavesi de yapıyor. Bu yılda refah payı eklenmesi gündemde. Ocak ayının üçünce zam oranlarının belli olmasının ardından refah payının nasıl uygulanacağı da netleşecek. Daha sonra Meclis'ten geçecek yasal düzenleme ile refah payı ödenmiş olacak.

#8
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

Yapılacak Ocak zamları bu kök maaşa yapılacak ve yine taban maaşın altında bir rakam ortaya çıkarsa tamamlanacak. Yapılan değerlendirmelerde en düşük maaş olan 7.500 TL'nin de 10 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Bu kararında 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak 6 aylık orandan sonra verilmesi bekleniyor. Bu tür kararlar ve refah payı artışları yasa ile gerçekleştiği için Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.

#9
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

TABAN MAAŞ NASIL DEĞİŞİR? Bu noktada oransal artışların dışında seyyanen bir ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi son zamlardan önce en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi bu taban maaşın yeniden artırılması da gündemde. Burada kök maaşı 7.500 TL'nin altında olan emeklilerin alacakları aylıklar hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak kök maaşlar değişmiyor.

#10
Foto - Milyonlar o tarihe kilitlendi! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için tablolar belli oldu

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor.

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