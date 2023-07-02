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Türkiye
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Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

2023-07-02 01:45:01
Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti.

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Foto - Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik kilitlendi.

#2
Foto - Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

#3
Foto - Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü.

#4
Foto - Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

#5
Foto - Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi

Trafik yoğunluğun Pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor.

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