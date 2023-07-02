2023-07-02 01:45:01 Milyonlar dönüş yolunda! Kırıkkale'de trafik kilitlendi
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti.
43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik kilitlendi.
Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.
Trafik yoğunluğun Pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor.
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