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Medya
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Milyonlar ayağa kalktı! Ahlaksız diziye büyük şok

2020-10-30 14:01:27
Milyonlar ayağa kalktı! Ahlaksız diziye büyük şok

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz için vatandaşlar ayağa kalktı.

#1
Foto - Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran kullanıcılar ekranlara gelen dizinin ahlaki değerlere zarar verdiğini paylaştı.

#2
Foto - Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine ise milyonlarca kişi Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

#3
Foto - Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı.

Şikayetvar sitesinde paylaşılan yorumlar üzerine ise kampanya başlatıldı.

#4
Foto - Rezil dizide yer alan gayrimeşru ilişki olayları ve çocuk isteme durumları da; gerek RTÜK'e iletilen şikayetlerde, gerekse Şikayetvar gibi platformlarda, son olarak ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Rezil dizide yer alan gayrimeşru ilişki olayları ve çocuk isteme durumları da; gerek RTÜK'e iletilen şikayetlerde, gerekse Şikayetvar gibi platformlarda, son olarak ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

#5
Foto - Şikayetler üzerine yetkililerin diziyle ilgili harekete geçtiği belirtildi.

Şikayetler üzerine yetkililerin diziyle ilgili harekete geçtiği belirtildi.

#6
Foto - İddiaya göre ahlaksız dizi yayından kaldırılacak.

İddiaya göre ahlaksız dizi yayından kaldırılacak.

#7
Foto - Öte yandan Kanal D'nin dizinin 6. bölümü için ödeme yaptığı ve ekranlara getirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Öte yandan Kanal D'nin dizinin 6. bölümü için ödeme yaptığı ve ekranlara getirmeyi düşündüğü ifade edildi.

#8
Foto - Ortaya atılan iddialar sosyal medyada ilgi görüyor.

Ortaya atılan iddialar sosyal medyada ilgi görüyor.

#9
Foto - Konuyla ilgili şimdi Kanal D yönetiminden ve dizinin yapımcılarından açıklama bekleniyor.

Konuyla ilgili şimdi Kanal D yönetiminden ve dizinin yapımcılarından açıklama bekleniyor.

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