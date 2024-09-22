  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
11
Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

2024-09-22 11:53:52
Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

Milyonlerin hayat hikayesi çok ütopik olduğu düşünülse de durum tam olarak öyle de değil.

#1
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

Türkiye dahil dünyanın birçok noktasında çok gizli zengin isim var.

#2
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

Peki, Milyonerler nasıl yatırım yapıyor? İşte Ekonomim.com'da yer alan habere göre milyoner gibi yatırım yapmanın 8 yolu...

#3
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

YATIRIMA BAŞLAMAK İÇİN BEKLEMEYİN Zenginliğin büyümesi için zamana ihtiyacı vardır. Yatırım yapmaya ne kadar erken başlarsanız, yatırımlarınızda sihrini göstermesi için önemli bir yol kat etmiş olursunuz. Paranız para kazanır ve zamanla çığ gibi büyür. Yatırıma başlamak için sadece 10 yıl beklemek, binlerce, hatta milyonlarca lirayı ya da doları kaçırmak anlamına gelebilir. Küçük miktarlarla bugün başlayıp, 10 yıl sonra büyük gelir elde edebilirsiniz. Milyoner olmak için zamanın önemi işte bu. Bu yüzden hemen yatırım yapmaya başlayın.

#4
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

UZUN VADELİ HEDEFLERE SAHİP OLUN Milyonerler, düşüncesizce tasarruf etmek veya yatırım yapmak yerine, hem kısa hem de uzun vadeli para hedefleri belirlerler. Sizin için neyin önemli olduğunu düşünün. Örneğin, birisi size bunun servet oluşturmanın iyi bir yolu olduğunu söylediği için yatırıma girmek isteyebilirsiniz. Ancak şimdi yatırım yapmanın emeklilik için para biriktirmenize veya ev veya araba gibi büyük bir satın alma işlemi yapmanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Aklınızda belirli hedefler olduğunda, bu hedeflere odaklanmak ve bunları bir öncelik haline getirmek daha kolay hale gelebilir.

#5
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLARA YATIRIM YAPIN Endeks fonları, genellikle hisse senetleri veya tahviller olmak üzere ortak bir temayı paylaşan bir varlık sepetidir. En popüler fonların bazılarını takip edin. Bu fonlar, düşük maliyetle anında çeşitlendirme de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunarak, hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. Hisse senetlerine yatırım kısa vadede riskli olsa da, hisse senetleri uzun vadeli kazançlar açısından en iyi kazanç geçmişini sunar.

#6
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

HERKES PANİK HALİNDEYKEN YATIRIM YAPIN Borsa düşmeye başladığında, birçok yatırımcı kısa vadede daha fazla kayıptan kaçınmak umuduyla çıkışlara koşar. Mesele şu ki, bu düşüş uzun vadede harika fırsat sunabilir. Piyasa hızla düşerse, fiyat düşükken değerinin altında hisse senetleri veya hatta düşük maliyetli fonları satın almayı düşünebilirsiniz. Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın dediği gibi, "Başkaları açgözlü olduğunda kork ve başkaları korktuğunda açgözlü ol."

#7
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

GÖRÜNÜŞÜNÜZ KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN Bir milyonerin nasıl göründüğüne dair hepimizin aklında bir görüntü vardır: Lüks. Bunu bir kez daha düşünün. Çoğu milyonerlerin gösterişli arabalara veya devasa evlere sahip olduğunu düşünürüz. Ama çoğu bunu umursamıyor. Çoğu pahalı mağazalarda alışveriş bile yapmıyor hatta markalı ürünler bile satın almıyor. Bunun yerine, yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Zamanınızın çoğunu eşyalara değil, yatırımlarınıza harcayın. Milyonerler para harcadıkları için değil, harcamadıkları için zengindirler.

#8
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

BİRİKİMİ OTOMATİK HALE GETİRİN Yatırımı sonradan düşünmeyin. Milyoner gibi yatırım yapmak istiyorsanız tutarlılık anahtardır. Hesaplarınıza haftalık veya aylık bazda otomatik birikimler ayarlayın. Katkılarınızı otomatik pilota alarak, yatırımlarınızı istemeden ihmal etme riskini azaltacaksınız.

#9
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

YATIRIMLARINIZI ÇEŞİTLENDİRİN Tüm paranızı sizi zengin edeceğine inandığınız en iyi hisse senedine yatırdıysanız, bir kez daha düşünün. Bu tek bir varlığa çok fazla finansal ağırlık veriyorsunuz ve kendinizi çok fazla riske atıyorsunuz demektir. Milyonerler de savunmacı düşünür ve portföylerini çeşitlendirerek kazanırlar. Herhangi bir yatırımın -özellikle de çok büyük bir pozisyonun- kendilerine çok fazla zarar verme riskini azaltırlar. Tüm paranızı tek bir yatırım türüne yatırmaktan kaçının. Bunun yerine, nakit paranızı dağıtın.

#10
Foto - Milyonerlerin sırrı ortaya çıktı: İşte böyle zengin oluyorlar!

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA YARDIM ALIN Neyi, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorsanız, nasıl ilerleyeceğiniz konusunda fikriniz yoksa bir danışmanın rehberliğini tercih edebilirsiniz. Mali danışmanlar, yatırımlardan ve emeklilik planlamasından hayat sigortasına ve miras planlamasına kadar mali hayatınızın tüm yönlerini göz önünde bulunduran uzun vadeli bir mali plan hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu
Teknoloji

Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, yurt dışından bazı müşterilerle 44,4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi
Dünya

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırıda, yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha ettiklerin..
ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!
Dünya

ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!

ABD ve Ürdün, vatandaşlarına İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ı derhal terk etmeleri konusunda uyarıda bulunarak Lübnan'a seyahat etme..
Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor
Teknoloji

Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Türkiye'nin önemli yerli savunma projelerinden Altay Tankı'nın ilk 85 adeti Güney Kore ile birlikte üretilecek. Türkiye, yurt dışından da ul..
Kaldırılan gizemli video yeniden ortaya çıktı! Google'ın eski CEO'sundan şok eden tahminler
Teknoloji

Kaldırılan gizemli video yeniden ortaya çıktı! Google'ın eski CEO'sundan şok eden tahminler

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt'in yapay zekayla ilgili geçmişte yaptığı bir konuşmanın gizemli şekilde Youtube'dan kaldırılması gündeme ..
Hasan Arat açıkladı! Van Bronckhorts ile ara transfer döneminde...
Spor

Hasan Arat açıkladı! Van Bronckhorts ile ara transfer döneminde...

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda iyi bir takım kurduklarını ve bu takıma sahip çıkılması..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23