2024-09-09 00:46:17 Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında ilginç anlar yaşandı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında ilginç anlar yaşandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı.
Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimli yarışmacı ilk soruda başarılı bir performans sergiledi.
Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?" sorusu çıktı.
SORU: "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?" ŞIKLAR A: Şaşkınlık B: Mutluluk C: Pişmanlık D: Kızgınlık
Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C: Pişmanlık" şıkkını söyledi.
Fakat doğru cevap "B: Mutluluk" olacaktı. Bunun üzerine yarışmacı, 2.ci soruda verdiği yanlış cevapla hayatının şokunu yaşadı..
Bunun üzerine, şaşkınlığını dile getiren yarışmacı "Ay şaka mı? İçimden de geçirdim."Hayır acele etme çok hızlı cevap veriyorsun."dedim. Pişmanlık neden?" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.
Bunun üzerine Oktay Kaynarca bile hayrete düşerek "Bahtiyar mutluluk demek" ifadelerini kullandı.
Yarışmacı, verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de "0 TL" ile ayrıldı.
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