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Yaşam
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Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

2024-09-09 00:46:17
Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında ilginç anlar yaşandı.

#1
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

#2
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı.

#3
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimli yarışmacı ilk soruda başarılı bir performans sergiledi.

#4
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?" sorusu çıktı.

#5
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

SORU: "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?" ŞIKLAR A: Şaşkınlık B: Mutluluk C: Pişmanlık D: Kızgınlık

#6
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C: Pişmanlık" şıkkını söyledi.

#7
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Fakat doğru cevap "B: Mutluluk" olacaktı. Bunun üzerine yarışmacı, 2.ci soruda verdiği yanlış cevapla hayatının şokunu yaşadı..

#8
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Bunun üzerine, şaşkınlığını dile getiren yarışmacı "Ay şaka mı? İçimden de geçirdim."Hayır acele etme çok hızlı cevap veriyorsun."dedim. Pişmanlık neden?" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.

#9
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Bunun üzerine Oktay Kaynarca bile hayrete düşerek "Bahtiyar mutluluk demek" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar! 2. soruda elenip 0 çekti

Yarışmacı, verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de "0 TL" ile ayrıldı.

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