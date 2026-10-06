'Bu bir kulis bilgisi' diyerek duyurdu: Saldırı altındaki Arap ülkesi Türk askerinin konuşlanması için askeri üs yapıyor

Bunu kronolojik sıralama neden mi? Uluslararası ilişkiler disiplini, ismi konulmuş ama içi doldurulamamış, somut netice alamamış anlaşmalar çöplüğüyle dolu. Mekke Savunma İttifakı ise stratejik bir anda ortaya çıkması, üç ülkenin siyasi iradesi ve devam eden kurumsallaşma süreciyle bu tablonun dışında kalma, hatta yeni üyelerle genişleme potansiyeli taşıyor. Daha da önemlisi, yeni dünya düzeninin örnek ittifaklarından biri olma ihtimali çok yüksek. Şimdiden 6'dan fazla ülkenin bu anlaşmanın bir parçası olma yönünde irade beyanı var. Niye? Çünkü; güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde ülkeler artık sadece savunma sistemlerine değil, o sistemleri kullanabilecek kapasiteye, birlikte hareket edebilecek ortaklara ve gerektiğinde ortaya koyabilecekleri siyasi iradeye bakıyor.