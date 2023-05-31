Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi. Başkan Erdoğan seçim öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.