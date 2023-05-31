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Ekonomi
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Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

2023-05-31 08:04:45
Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi. Başkan Erdoğan seçim öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

#1
Foto - Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi.

#2
Foto - Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

İTHALAT GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 4,8 AZALDI Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu. Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

#3
Foto - Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

ENERJİ İTHALATI YILLIK BAZDA YÜZDE 36,3 AZALDI Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azaldı.

#4
Foto - Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

PETROL İTHALATI YÜZDE 33,7 AZALDI Ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi. Başkan Erdoğan seçim öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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