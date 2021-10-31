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Teknoloji-Bilişim
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Milli silahlar yerli motorlardan güç alıyor

2021-10-31 01:39:12
Milli silahlar yerli motorlardan güç alıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri milli savunmaya büyük bir destek veriyor.

#1
Foto - Türkiye'de elektrikli motor üretiminde 60 yıllık bir deneyime sahip olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, endüstriyel motorlarla geliştirdiği yetenekleri son dönemde savunma, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmaya başladı.

Türkiye'de elektrikli motor üretiminde 60 yıllık bir deneyime sahip olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, endüstriyel motorlarla geliştirdiği yetenekleri son dönemde savunma, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmaya başladı.

#2
Foto - Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT​​​​​​​ Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT​​​​​​​ Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

#3
Foto - Özellikle askeri servo motorlar ve bunların sürücülerine odaklanan şirket, askeri ihtiyaçlar için

Özellikle askeri servo motorlar ve bunların sürücülerine odaklanan şirket, askeri ihtiyaçlar için "kuyumcu titizliğinde" atölye ölçeğinde üretim yapıyor. Askeri araçların silah kulelerinin tahrikinde hassas konumlamaya imkan veren bir ürün ailesi oluşturulurken, geliştirilen motorlarla farklı kalibreli kulelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu sayede silah sistemleri hassas konumlama yapıyor ve yüksek performansla görevlerini yerine getiriyor.

#4
Foto - WAT Motor Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik motorlarında uzun yıllar içinde oluşan birikimi 2019 yılından bu yana savunma sanayisindeki hareket kontrol sistemlerine yönelttiklerini söyledi.

WAT Motor Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik motorlarında uzun yıllar içinde oluşan birikimi 2019 yılından bu yana savunma sanayisindeki hareket kontrol sistemlerine yönelttiklerini söyledi.

#5
Foto - Ülke için çok önem taşıyan, son yıllardaki gelişimiyle gurur vesilesi olan savunma sanayisini teknoloji ve altyapılarıyla desteklemek istediklerini ifade eden Ertuğrul, şöyle konuştu:

Ülke için çok önem taşıyan, son yıllardaki gelişimiyle gurur vesilesi olan savunma sanayisini teknoloji ve altyapılarıyla desteklemek istediklerini ifade eden Ertuğrul, şöyle konuştu:

#6
Foto -

"Savunma sanayisine hizmet etmek hem ülkemiz için bir görev hem de yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için bir fırsat. 2019 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı, partneri olarak görev yapıyoruz. Bu anlamda gerek tasarımı savunma sanayisi kuruluşlarına ait ürünlerin seri imalatı gerekse kendi Ar-Ge gücümüzü kullanarak ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyoruz. Sistemlerin beyaz bir kağıttan başlayarak ürünlerde kullanımına kadar geçen tüm süreçleri tasarlıyoruz.

#7
Foto - Bu anlamda silah sistemlerindeki hassas pozisyonlama sistemlerini çalıştık. Sadece motor tarafında kalmadık, kendi sistemlerimizde elektronik de çalıştık. Elektrik motorunun performansının ortaya çıkması için içinde gömülü yazılımların çalıştığı hareket kontrol sistemlerinin yüksek performansla sonuç verdiği sistemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Elektronik ekibimizi oluşturduk. Ulaştığımız nokta itibarıyla özgün elektronik motor sürücülerimizde bilinen Avrupalı üreticinin performansının üstünde performans alıyoruz. Bunu sistem üstü, çevre koşulu ve saha testlerinde kanıtlamış durumdayız.

Bu anlamda silah sistemlerindeki hassas pozisyonlama sistemlerini çalıştık. Sadece motor tarafında kalmadık, kendi sistemlerimizde elektronik de çalıştık. Elektrik motorunun performansının ortaya çıkması için içinde gömülü yazılımların çalıştığı hareket kontrol sistemlerinin yüksek performansla sonuç verdiği sistemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Elektronik ekibimizi oluşturduk. Ulaştığımız nokta itibarıyla özgün elektronik motor sürücülerimizde bilinen Avrupalı üreticinin performansının üstünde performans alıyoruz. Bunu sistem üstü, çevre koşulu ve saha testlerinde kanıtlamış durumdayız."

#8
Foto - Barış Tuğrul Ertuğrul, geliştirdikleri ürünlerin ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde kullanıldığını söyledi. Ertuğrul, Otokar'ın geliştirdiği Mızrak Uzaktan Komutalı Kule Sistemi'nde de eyleyici setinin elektronikleri ve motorunun tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında endüstriyel servo motorlar konusunda desteklendiklerini dile getiren Ertuğrul, bu desteği kullanarak savunma sanayisinde ürün ailesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Barış Tuğrul Ertuğrul, geliştirdikleri ürünlerin ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde kullanıldığını söyledi. Ertuğrul, Otokar'ın geliştirdiği Mızrak Uzaktan Komutalı Kule Sistemi'nde de eyleyici setinin elektronikleri ve motorunun tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında endüstriyel servo motorlar konusunda desteklendiklerini dile getiren Ertuğrul, bu desteği kullanarak savunma sanayisinde ürün ailesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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