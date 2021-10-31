Milli silahlar yerli motorlardan güç alıyor

Barış Tuğrul Ertuğrul, geliştirdikleri ürünlerin ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde kullanıldığını söyledi. Ertuğrul, Otokar'ın geliştirdiği Mızrak Uzaktan Komutalı Kule Sistemi'nde de eyleyici setinin elektronikleri ve motorunun tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında endüstriyel servo motorlar konusunda desteklendiklerini dile getiren Ertuğrul, bu desteği kullanarak savunma sanayisinde ürün ailesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.