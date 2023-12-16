2023-12-16 18:50:35 Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye Türkiye'nin hedefi bu diyerek açıkladı! Herkes bu durumu konuşuyor!
Yıl sonu değerlendirme toplantısında gazetecilerin Suriye'ye yeni bir kara harekatı olup olmayacağı sorusuna cevap veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Her şey her zaman masadadır. Türkiye bir tehlikeyi görürse ve operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddütsüz yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı. Bakan Güler 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.