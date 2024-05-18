Milli savaş uçağı KAAN ne kadar büyük! İşte diğer savaş uçaklarından farkları

Öncelikle şu tanımlamayla başlayalım; Beşinci nesil avcı uçağı, 21. yüzyılın ilk bölümlerinde geliştirilen başlıca teknolojileri içeren yeni nesil jet avcı uçağı sınıflandırmasıdır. Bu uçaklar, 2024 itibarıyla faaliyete geçmiş mevcuttaki en gelişmiş avcı uçaklarıdır. Küresel olarak bu uçakların genel özellikleri üzerinde bir mutabakat olmasa da çok geniş çerçevede bunları uçan bilgisayar sistemleri olarak tanımlamak mümkün. Öte yandan bu uçakları kullanan veya geliştirmeye devam eden ülkelerin sayısı oldukça sınırlı; ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye ve Japonya bu ülkelerin başlarında yer alıyor. Peki Türkiye’nin geliştirmeye devam ettiği TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın rakiplerinden boyut olarak farkı ne? Bu uçaklar ne kadar büyük?