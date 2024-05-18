Milli savaş uçağı KAAN ne kadar büyük! İşte diğer savaş uçaklarından farkları

Gelişmiş aviyonikler: Radar, sensörler ve diğer hava araçları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi toplamalarını ve işlemelerini sağlayan gelişmiş aviyonik sistemler bu neslin en temel farktörleri arasında bulunuyor. Ağ bağlantılı veri füzyonu: Bu uçakların havada tek başlarına gezmeleri de mümkünken aynı zamanda diğer varlıklarla da bağlantılı olarak kapsamlı görevleri icra edebiliyorlar. Diğer hava araçlarıyla, yer tabanlı sistemlerle ve ağa bağlı savaş alanındaki diğer sistemlerle ortak faaliyet yürütebiliyorlar. Bu da farkındalığın artırılmasını sağlıyor. Çok maksatlı yetenekler: Bu uçaklar oldukça pahalı oldukları için kuvvetler genellikle her şeyi yapabilmelerini istiyor. Dolayısıyla havadan havaya, adan yere saldırı ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyorlar. Bu uçaklar aynı zamanda komuta, kontrol ve iletişim gibi yetenekler de sergiliyor.