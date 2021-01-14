2021-01-14 10:15:22 Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki ‘casusluk ve rüşvet operasyonu’nda ilginç bilgiler ortalığa döküldü. Gözaltına alınan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz, İsrail yapımı insansız hava aracı Heron’u Türkiye’ye satan Mehmet Durmaz’ın oğlu çıktı. Durmaz, M60 tanklarının modernizasyonunda Türkiye’yi zarara uğratmakla suçlanmıştı. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki (SSB) casusluk ve rüşvet çetesinden ilginç bağlantılar tespit edildi. Gözaltındakiler arasında bulunan Emre Alp Durmaz’ın, Türkiye’ye Heronları satan İsrail firmasının Türkiye temsilcisi Mehmet Durmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. M60 tanklarının modernizasyonu işinin İsrail’e verilmesine de öncülük eden Durmaz ailesinin derin bağları, çalınan gizli bilgilerin İsrail’e gitmiş olabileceği endişesini doğurdu.