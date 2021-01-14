Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı

BATAN FİRMAYI O KURTARDI- Her bir tankın modernizasyonu için 4 milyon dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı. 29 Mart 2002’de IMI ile 687.5 milyon dolar bedelle anlaşma imzalanmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve en yenisi 1960 model M60 tanklarına yapılan bu yatırım tartışma konusu olmuştu. Aynı tarihlerde üretilen yeni nesil tankların bile daha ucuza mal olacağı ifade edilmişti. Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz’ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye’deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Korkmaz’ın, Gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Menmet Korkmaz’ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayiine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail’e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi.