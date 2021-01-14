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Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı

2021-01-14 10:15:22
Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki ‘casusluk ve rüşvet operasyonu’nda ilginç bilgiler ortalığa döküldü. Gözaltına alınan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz, İsrail yapımı insansız hava aracı Heron’u Türkiye’ye satan Mehmet Durmaz’ın oğlu çıktı. Durmaz, M60 tanklarının modernizasyonunda Türkiye’yi zarara uğratmakla suçlanmıştı. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki (SSB) casusluk ve rüşvet çetesinden ilginç bağlantılar tespit edildi. Gözaltındakiler arasında bulunan Emre Alp Durmaz’ın, Türkiye’ye Heronları satan İsrail firmasının Türkiye temsilcisi Mehmet Durmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. M60 tanklarının modernizasyonu işinin İsrail’e verilmesine de öncülük eden Durmaz ailesinin derin bağları, çalınan gizli bilgilerin İsrail’e gitmiş olabileceği endişesini doğurdu.

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Foto - İlginç aile bağları MİT ve Emniyet, önceki gün ortak bir operasyon gerçekleştirerek SSB’deki gizli bilgileri sızdıran casusluk ve rüşvet şebekesini çökertmişti. 2018’de SSB’de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan ve şebekenin başı olduğu belirtilen Yusuf Hakan Özbilgin’in yanısıra 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden biri olan Emre Alp Durmaz ve ailesinin derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

İlginç aile bağları MİT ve Emniyet, önceki gün ortak bir operasyon gerçekleştirerek SSB’deki gizli bilgileri sızdıran casusluk ve rüşvet şebekesini çökertmişti. 2018’de SSB’de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan ve şebekenin başı olduğu belirtilen Yusuf Hakan Özbilgin’in yanısıra 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden biri olan Emre Alp Durmaz ve ailesinin derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - İSRAİL’İN TÜRKİYE’DEKİ ADAMI- Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Emre Alp Durmaz’ın babası Mehmet Durmaz.

İSRAİL’İN TÜRKİYE’DEKİ ADAMI- Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Emre Alp Durmaz’ın babası Mehmet Durmaz.

#3
Foto - Baba Durmaz, İsrail merkezleri 2 önemli silah firması olan İsrael Aerospace Industries (IMI) ve İsrael Aircraft Industry’nin (IAI) Türkiye temsilciliğini yapıyor. IAI firması Türkiye’ye bir türlü verim alınamayan HERON’ları satan firma olarak biliniyor. Mehmet Durmaz’ın adı M60 tanklarının modernizasyonu ile ilgili süreçte gündeme gelmişti. Bülent Ecevit hükümeti döneminde 170 adet tankın modernizasyonu işi Durmaz’ın temsilciliğini yaptığı IMI şirketine verilmişti.

Baba Durmaz, İsrail merkezleri 2 önemli silah firması olan İsrael Aerospace Industries (IMI) ve İsrael Aircraft Industry’nin (IAI) Türkiye temsilciliğini yapıyor. IAI firması Türkiye’ye bir türlü verim alınamayan HERON’ları satan firma olarak biliniyor. Mehmet Durmaz’ın adı M60 tanklarının modernizasyonu ile ilgili süreçte gündeme gelmişti. Bülent Ecevit hükümeti döneminde 170 adet tankın modernizasyonu işi Durmaz’ın temsilciliğini yaptığı IMI şirketine verilmişti.

#4
Foto - BATAN FİRMAYI O KURTARDI- Her bir tankın modernizasyonu için 4 milyon dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı. 29 Mart 2002’de IMI ile 687.5 milyon dolar bedelle anlaşma imzalanmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve en yenisi 1960 model M60 tanklarına yapılan bu yatırım tartışma konusu olmuştu. Aynı tarihlerde üretilen yeni nesil tankların bile daha ucuza mal olacağı ifade edilmişti. Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz’ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye’deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Korkmaz’ın, Gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Menmet Korkmaz’ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayiine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail’e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi.

BATAN FİRMAYI O KURTARDI- Her bir tankın modernizasyonu için 4 milyon dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı. 29 Mart 2002’de IMI ile 687.5 milyon dolar bedelle anlaşma imzalanmış, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve en yenisi 1960 model M60 tanklarına yapılan bu yatırım tartışma konusu olmuştu. Aynı tarihlerde üretilen yeni nesil tankların bile daha ucuza mal olacağı ifade edilmişti. Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz’ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye’deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Korkmaz’ın, Gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Menmet Korkmaz’ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayiine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail’e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi.

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