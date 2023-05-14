Milli parkta 6 aslan öldü

Kenya’nın güneyinde bir milli parkta 6 aslan ölü bulundu. Kenya Yaban Hayatı Servisi’nden yapılan açıklamada, aslanların Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerdeki keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürüldüğü açıklanırken “Ne yazık ki bu münferit bir olay değil çünkü geçen hafta dört aslan daha öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.