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Dünya
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Milli parkta 6 aslan öldü

2023-05-14 16:26:04
Milli parkta 6 aslan öldü

Kenya'da bulunan milli parkta, 6 aslanın ölü bulunduğu açıklandı.

#1
Foto - Milli parkta 6 aslan öldü

Kenya’nın güneyinde bir milli parkta 6 aslan ölü bulundu. Kenya Yaban Hayatı Servisi’nden yapılan açıklamada, aslanların Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerdeki keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürüldüğü açıklanırken “Ne yazık ki bu münferit bir olay değil çünkü geçen hafta dört aslan daha öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Milli parkta 6 aslan öldü

Halkın, aslanların ve diğer etoburların çiftlik hayvanlarını ve evcil hayvanları öldürdüğünden şikayetçi olduğunu belirten yetkililer, hayvanlar ve insanlar arasında tekrar eden çatışmalara bir çözüm bulmaya çalışmak için yerel halkla görüşüldüğünü belirtti.

#3
Foto - Milli parkta 6 aslan öldü

Büyüklüğü 39 bin 206 hektar olan Amboseli Milli Parkı, fil, çita, bufalo ve zürafa gibi en değerli av hayvanlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

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