Milli olarak üretildi... Türk helikopterleri artık çok daha güvenli uçacak!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ile helikopterler çok daha güvenli görev yapacak. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında 2019'da helikopterlere entegre edilecek, lazer tabanlı aktif bir Helikopter Engel Tespit Sistemi'nin (HETS) geliştirilmesi için sözleşme imzalandı. Geçen sürede geliştirme çalışmaları tamamlanan HETS, ilk kez 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, AA muhabirine, bu dönemde helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyrini tehdit eden pek çok engel bulunduğunu söyledi. Bu engellerin yüksek gerilim hatları, meteorolojik koşullar ya da birtakım yapay ve doğal engeller olarak özetlenebileceğini belirten Cankara, "Ne yazık ki bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az 2 helikopter ciddi kaza tehlikesi atlatıyor. Ülkemize baktığımızda da 1990 yılından bugüne ne yazık ki bu engeller nedeniyle 40'a yakın helikopterimizi kaybettik ve askerlerimiz şehit oldu." dedi.