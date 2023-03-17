2023-03-17 12:20:22 Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!
Türkiye'nin merakla beklenen savaş uçağı Milli Muharip Uçak'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin merakla beklenen savaş uçağı Milli Muharip Uçak'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU), taksi testlerine başladı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi, başarıyla devam ediyor. Kısa süre önce ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı.
SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre; Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı.
Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.
18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out’a hazır olduğunu kanıtlamış oldu.
Milli Muharip Uçak’ın piste çıktığı özel görüntülere ise SavunmaSanayiST ulaştı. Görüntülerde Milli Muharip Uçak’ın, gri boyamasına kavuştuğu, hava alıkları ile radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüntülendi.
Türkiye’nin milli imkanlarla kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak Projesi, 5 Ağustos 2016 tarihinde başlatıldı. 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Milli Muharip Uçak’in ilk uçuş tarihi, geçtiğimiz haftalarda 2023’yılının sonuna çekildi. Taksi testini başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak’ın, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.
Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak’ın ilk prototipi, bu yıl ilk uçuşumu yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor.
2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I A/C’nin, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.
İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçak’ın, nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor.
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