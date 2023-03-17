  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

2023-03-17 12:20:22
Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Türkiye'nin merakla beklenen savaş uçağı Milli Muharip Uçak'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU), taksi testlerine başladı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi, başarıyla devam ediyor. Kısa süre önce ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre; Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out’a hazır olduğunu kanıtlamış oldu.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Milli Muharip Uçak’ın piste çıktığı özel görüntülere ise SavunmaSanayiST ulaştı. Görüntülerde Milli Muharip Uçak’ın, gri boyamasına kavuştuğu, hava alıkları ile radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüntülendi.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Türkiye’nin milli imkanlarla kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak Projesi, 5 Ağustos 2016 tarihinde başlatıldı. 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Milli Muharip Uçak’in ilk uçuş tarihi, geçtiğimiz haftalarda 2023’yılının sonuna çekildi. Taksi testini başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak’ın, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak’ın ilk prototipi, bu yıl ilk uçuşumu yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I A/C’nin, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

#10
Foto - Milli Muharip Uçak'tan beklenen haber geldi!

İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçak’ın, nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor.

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı
Medya

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, HÜDA PAR'a iftira atıldığını ve hakaret edildiğini belirterek, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Çok..
CHP'ye yakın araştırmacı son verileri paylaştı! Kim Önde?
Gündem

CHP'ye yakın araştırmacı son verileri paylaştı! Kim Önde?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı yayında son anket sonuçlarına ilişkin izlenimlerini açıkladı. CHP ..
Müslüman ülkede bu ne nefret? Özlem Gürses'in sarık ve cübbe rahatsızlığı!
Gündem

Müslüman ülkede bu ne nefret? Özlem Gürses'in sarık ve cübbe rahatsızlığı!

Fatih Portakal'ın Youtube canlı yayınına katılan Özlem Gürses, deprem bölgesinde hizmet veren cemaatlerle İslami STK'ları hedef aldı...
AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin, seçimler için vitrinini yüzde 80’e yakın oranda yenilemeyi planladığını belirtti. ..
ABD'li general açıkladı: Zorbalıklara karşı o bölgeyi destekleyeceğiz
Dünya

ABD'li general açıkladı: Zorbalıklara karşı o bölgeyi destekleyeceğiz

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral John C. Aquilino, ülkesinin, otoriter rejimlerin baskı ve zorbalıklarına karşı Hint Pasifik ..
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi İsias Oteli cevabı
Siyaset

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi İsias Oteli cevabı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremleri siyasi malzeme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23