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Teknoloji-Bilişim
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Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

2023-03-18 13:57:16
Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkması dünya gündemini altüst etti.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in dünkü ‘Milli Muharip Uçağı‘ (MMU) paylaşımı dünya basınında gündem oldu.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Twitter hesabı üzerinden MMU‘nun hangardan çıkışını paylaştı. Başkan Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

“Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak‘ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.”

#4
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Başkan Demir’in bu paylaşımı sonrası Milli Muharip Uçağı ‘TF-X‘ dünya basınında ses getirdi. Yunanistan’da askeri ve savaş üzerine yayınlar yapan Ptisi & Diastima sitesi TF-X’e büyük yer verdi ve yaptığı haberinde F-22 ile benzerliğini ortaya koydu. Söz konusu analizde şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

‘Uçağın ön tarafında yüzeylerin genel çözünürlüğü F-22’ye yakına gözüküyor. Gövde kısmı da oldukça dikkat çekici. Bu alan, önemli ölçüde değiştirebilen ve uçağın radar kesit alanını (RCS) artırabilen veya azaltabilen kritik bir alandır’

#6
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Ukrayna’nın ‘askeri teknolojiler’ anlamındaki en önemli medya kuruluşu olan Defence Express’de yerli uçağımızı manşetine taşıdı.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Haberde yine TF-X‘in özelliklerine yer verilirken Türk mühendislerden övgü dolu sözlerle bahsedildi. Defence Express yaptığı analize ‘Türkiye TF-X‘in geliştirilmesinde rekor kırdı, Çin, Güney Kore ve Rusya’dan daha hızlılar’ başlığını attı.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

MMU'ya en çok şaşıran ise Suudi Arabistan tarafı oldu. Arabistan basınında da kendine yer bulan TF-X yine ön sıralardan okuyuculara sunuldu. Defence of Arabia isimli internet sitesi, TF-X‘in gerekli testleri başarıyla geçtiğine yer verdi.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak Suudi Arabistan'ı salladı

Başkan Demir’in TF-X paylaşımı İsrail’de de gündem oldu. Ülkenin en önemli medya kuruluşlarından olan Noticias De İsrail, görüntüleri manşetten vererek TF-X‘in yakında atış testlerine başlayacağını aktardı.

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