Milli Muharip Uçak Kaan ne kadar yerli? Yok yok, firmaları gören gözlerine inanamayacak

TÜBİTAK: KAAN’ın beyni niteliğindeki bilgisayar sisteminin de aralarında olduğu kritik teknolojileri üreten TÜBİTAK, birçok bilgisayar sistemlerinde KAAN’a üretim sağlıyor. İşte KAAN için TÜBİTAK BİLGEM tarafından Geliştirilen Sistemler: Uçuş Kontrol ve Hava Aracı Yönetim Bilgisayarları Motor, uçuş kontrol yüzeyleri (kanatçıklar) ve diğer hava aracı sistemlerinin yönetildiği bilgisayarlardır. Merkezî Yönetim Bilgisayarları Uçak üzeri ana sistemlerin ve silah sistemlerinin yönetimini gerçekleştiren, aviyonik gösterge ve kaska monteli gösterge birimlerine görüntü üreten, uçağın siber güvenliğini sağlayan 5. Nesil Entegre Modüler Aviyonik bilgisayarlardır. Görev Yönetim Bilgisayarları Haberleşme, seyrüsefer, elektro-optik hedefleme, radar ve elektronik harp sistemlerinin verilerinin işlendiği ve yönetildiği bilgisayarlardır. Aviyonik Arayüz Birimleri Uçak üzeri sensör ve eyleyici işaretlerini dönüştüren ve eski tip ara yüze sahip sistemler ile haberleşmeyi sağlayan birimlerdir. Deterministik Ağ Farklı kritiklik seviyesine sahip verilerin aynı ortam üzerinden birbirini etkilemenden taşınmasını sağlayan yüksek hızlı optik ağdır. Yüksek Hızlı Ağ Büyük miktarda sensör verisinin yönetim bilgisayarlarına çok yüksek hız ile taşınmasını sağlayan optik ağdır. Çok Çekirdekli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi KAAN’ın tüm bilgisayarlarının üzerinde çalıştığı, farklı kritiklik seviyesindeki uygulamaların birbirini etkilemeden ve yüksek performanslı olarak çalışmasını sağlayan işletim sistemleridir. Ara Katman Yazılımları KAAN’ın tüm yazılımlarının; sensörler ve birbirleri ile iletişimini sağlayan, ara yüzlerinin protokol dönüşümünü gerçekleştiren, gösterge grafik ara yüzlerinin oluşturulmasını ve yapay zekâ uygulamalarının çalıştırılmasını sağlayan ara katman yazılımlarıdır. EMC Test Sistemi KAAN’ın üzerinde bulunan tüm elektronik sistemlerin birbirleri ile olan uyumluluğunu ölçen ve analiz eden sistemdir. Anten Test Sistemi (NFRTF) KAAN’ın geometrisini belirleyen ve 5. Nesil hayalet uçak için radar kesit alanının düşüklüğünü sağlayan sistemdir.