2024-01-07 07:58:50 Milli kanatlar dünyaya açılıyor! Havacılık sanayii başarılarıyla göz dolduruyor
Başkan Erdoğan önderliğinde başlatılan yerli ve milli Türk savunma sanayisi meyvelerini vermeye devam ederek yeni başarılarla yoluna devam ediyor. Bünyesinde geliştirilen gök vatana damga vuran milli hava araçları, 2023'te ürün geliştirme ve ihracat anlamında başarılı bir yılı geride bıraktı. Türk Havacılık Uzay Sanayii ürünlerinin yurt içi ve dışı kullanıcıların envanterine girmesi ve operasyonel şartlarda aktif olarak kullanılması, uluslararası pazarda daha etkin bir konum elde etmesi dünya çapında büyük başarılar kazanmasına olanak sağladı.