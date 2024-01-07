Milli kanatlar dünyaya açılıyor! Havacılık sanayii başarılarıyla göz dolduruyor

İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ÜST BASAMAKLARA TAŞIDI HÜRKUŞ eğitim ve görev uçağı, T129 ATAK helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava sistemleri 2023 yılında ihraç edilerek, başarılarıyla şirketin adını global pazarda üst basamaklara taşıdı. Özgün ürünlerin yanı sıra modernizasyon kabiliyeti ve sunulan farklı eğitim programları da Türk Havacılık Uzay Sanayiinin başarılarına katkı sağladı. Sivil taraftan uçak yapısalları parçalarının üretimleri ile beraber şirketin 2022 yılında 553 milyon 755 bin 313 dolar olan ihracatı yüzde 56 artışla 864 milyon 684 bin 106 dolara çıktı. Yıl içerisinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere karşı sunmuş olduğu alternatif çözümler 2023'te öne çıktı. Müşterilerle yapılan saha ziyaretlerinin, test ve değerlendirme faaliyetlerinin artması, B2B süreçlerinin geliştirilmesi ihracatın artmasına katkıda bulundu. Ürün çeşitliği ile birlikte şirketin müşterilere sunduğu iş birliği çeşitlikleri de bu çabaları güçlendirdi. Yabancı üniversitelerle staj anlaşmaları, "Mühendis Geliştirme Programı"nın yurt dışı müşterilerine de sunulması bu yönde atılan adımların örnekleri arasında yer aldı.